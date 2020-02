Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1-manche retour - Mazembe bat Bukavu Dawa , DCMP perd face à Maniema Union

La manche retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a pris sa vitesse de croisière avec quelques matches déjà disputés.

Le jeudi 6 février au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu, le TP Mazembe en patron s'est imposé face à la formation locale de Bukavu Dawa par deux buts à un, au terme de ce match piège entre le leader du championnat et la lanterne rouge. Les Corbeaux ont dû puiser dans leur expérience pour venir à bout d'une équipe tenace et téméraire de Bukavu Dawa qui évoluait devant son public. Les deux buts des Corbeaux du Grand Katanga ont été inscrits par le défenseur ougandais Benson Ochaya et, surtout, par son génie Jackson Muleka dans les temps additionnels de la partie, offrant ainsi trois précieux points aux siens. C'est le dixième de la saison pour Muleka, permettant à Mazembe de consolider sa position de leader avec quarante et un points.

L'on note que Trésor Mputu n'a pas fait partie de la délégation de Mazembe qui est parti à Bukavu Dawa. Le meneur de jeu est arrivé en retard à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. L'on parle des sanctions à son encontre pour cette énième faute qualifiée de grave du côté de la direction de Mazembe. Le club noir et blanc de Lubumbashi joue son prochain match du championnat le 9 février au stade de l'Unité de Goma dans la province du Nord-Kivu contre Nyuki de Butembo. Le 12 février sur le même gazon synthétique du stade de l'Unité, Mazembe affrontera le club local de Dauphin Noir.

Privé de justesse des quarts de finale de la 17e édition de la Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) ne semble pas s'être remis de cette élimination. Le club vert et blanc de Kinshasa a été battu, le jeudi 6 février, au stade Joseph-Kabila à Kindu, par la formation locale de Maniema Union, par deux buts à zéro. C'était pour le compte de la 14e journée du championnat national de football. Denis Likwela Yelemaya a signé le doublé gagnant du club de Kindu, à la 5e minute sur penalty et à la 25e minute. Avec ce succès, Maniema Union totalise trente-six points. Bloqué à trente points, DCMP joue son prochain match le dimanche 9 février au stade de l'Unité de Goma contre la formation locale de Dauphin Noir.

Simba domine Lupopo, V.Club étrille Rangers...

L'on rappelle que le mercredi 5 février au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo a été surpris par l'AS Simba de Kolwezi sur la marque de zéro but à deux. Les Kamikazes de la province du Lualaba ont ouvert la marque à la 39e minute par Rodrigue Kitwa. Le deuxième but a été une réalisation de Musans Mukut à la 54e minute. Les joueurs du coach Papy Kimoto n'ont pas réussi à renverser la tendance tout au long de la partie. Notons que lors de leur confrontation sur la pelouse synthétique du stade Manika de Kolwezi à la manche aller, les deux équipes s'étaient quittées sur une égalité d'un but partout.

Le même mercredi, l'AS V.Club, contrairement au DCMP son éternel rival, a mieux digéré son passage à vide à la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique, dernier de groupe avec quatre points. Les Dauphins Noirs ont broyé les Académiciens de Rangers par quatre buts à zéro, avec les réalisations de Fiston Mayele (22e minute), Jérémie Mumbere (27e et 37e minutes), Wango Ayitshela Mbabu (82e minute). C'était en match avancé de la 27e journée du championnat national. V.Club totalise trente et un points en seize matches. L'AC Rangers compte vingt-deux points en dix-sept sorties. V.Club affronte, le samedi 8 février, le Racing Club de Kinshasa qui reste sur une défaite de zéro but à un contre Renaissance du Congo le 31 janvier. L'on rappelle aussi la victoire par forfait de Maniema Union aux dépens de Nyuki le lundi 3 février, en match avancé de la 28e journée. Le club de Butembo ne s'est pas présenté sur l'aire de jeu du stade de l'Unité de Goma à l'heure du coup d'envoi.