Congo-Kinshasa: Kinshasa - Huit bourgmestres suspendus pour non-respect des mesures d'assainissement de la ville

Ces mesures de suspension qui vont d'un à trois mois concernent les bourgmestres de Kimbaseke, Lingwala, Matete, Ndjili, Ngaba, Ngaliema, Ngri Ngiri et N'sele, pendant que le reste des bourgmestres a reçu l'avertissement.

L'opération « Kin Bopeto », initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, dans le but d'assainir la capitale bat de l'aile. L'opération peine à prendre ses marques dans une ville où les mentalités n'ont pas beaucoup évolué et où la saleté fait partie du quotidien d'une population insouciante. Les immondices continuent à joncher les rues et les voies de canalisation sont constamment obstruées par des déchets de toute sorte. Au marché central et dans d'autres qui essaiment dans les quartiers de Kinshasa, on continue à vendre les aliments à même sol. Les fameux « Malewa », ces restaurants de fortune, rajoutent à l'encrassement avec des tas d'ordures produits journellement qui tardent à être évacués. Moralité : Avant et après Kin « Bopeto », Kinshasa présente toujours l'image d'une ville qui vit avec la saleté.

Dans certaines communes, on a l'impression que « Kin Bopeto » n'est qu'un simple slogan. Aucune initiative n'est prise par les responsables communaux pour accompagner la vision de l'autorité urbaine. Aussi, pour n'avoir pas appliqué les instructions données pour la réussite de l'opération Kinshasa Bopeto dans leurs communes respectives, quelques bourgmestres viennent d'écoper des sanctions. C'était à l'issue de la réunion que le gouverneur de la ville Gentiny Ngobila a accordé le mercredi 5 février à son bureau de travail. Les bourgmestres et leurs adjoints, les responsables de services de sécurité et les commandants de la police des districts étaient présents à cette rencontre d'évaluation de la campagne « Kin Bopeto ». Il en résulte que certains bourgmestres constituent un frein à la réussite de ladite opération.