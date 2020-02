Sénégal: EXPOSITION - «SAINT-LOUIS AU STUDIO» - La photographie d'Adama Sylla, un témoignage rare sur une ville tricentenaire

Le Musée de la femme Henriette Bathily accueille, jusqu'au 28 février, les œuvres photographiques d'Adama Sylla. Choisis parmi une infime partie de sa riche collection, les clichés en noir et blanc sont un témoignage unique et rare sur les habitants et la ville de Saint-Louis de 1960 à 1990.

Une photographie en noir et blanc dévoilant l'âme et l'authenticité d'une ville tricentenaire. L'exposition «Saint-Louis au studio », à découvrir jusqu'au 28 février, au Musée de la femme Henriette Bathily, met en l'honneur une partie de l'œuvre multidimensionnel du photographe Adama Sylla. Ce dernier a, pendant plusieurs années, pris son objectif pour capter et fixer dans l'éternité le bouillonnement d'une ville, la coquetterie de ses habitants, leurs us et costumes. L'exposition promène dans un monde de rêves et de mythologie. Des fragments du réel, de portraits et d'images qui laissent découvrir l'intimité du tumultueux quartier de Guet Ndar avec son célèbre génie protecteur « Maam Cumba Bang », un mythe très ancré dans l'esprit des populations.

La série de portraits du doyen Sylla révèlent au public un pan entier du quotidien des Saint-Louisiens dans une époque où son studio faisait courir beaucoup de monde. Pour les nostalgiques, il s'agit d'une belle plongée dans une période révolue faite des plus beaux souvenirs. Entre les clichés d'enfants insouciants jouant sur une plage immaculée, les portraits de jeunes couples, les belles parures de femmes à l'occasion des fêtes de famille, la mode de l'époque avec les pantalons à pattes d'éléphant... le travail d'Adama Sylla fixe des réminiscences entre 1960 et 1990 à Saint-Louis du Sénégal.

Il s'agit bien d'une photographie de mémoire ayant traversé plusieurs générations. Un témoignage unique et rare sur les habitants et la ville pendant quatre décennies. Adama a pris le temps de photographier ses concitoyens dans l'intimité de son studio de Guet Ndar et aussi dans les rues de la ville. Regards joyaux, sourire au bout des lèvres, élégants et raffinés, les modèles qui apparaissent sur ses clichés rappellent des moments de fantaisie. La photographie d'Adama Sylla est une photographie réaliste et rigoureuse.

Un chroniqueur assidu de la vie sociale

Des « clichés joyeux ou sérieux, aux cadrages parfois surprenants, toujours parfaitement maîtrisés et empreints d'empathie pour ses modèles », avance Frédérique Chapuis, un des commissaires d'exposition. « Saint-Louis au studio » a réuni une infime partie de l'immense collection du photographe constituée de 1960 à 2000. L'exposition révèle des clichés « à la neutralité efficace où l'auteur s'absente pour laisser pleine place à son sujet ». Elle aide à mémoriser un patrimoine fragile menacé de façon permanente par la modernité. Le tout dans une démarche écologique et de sauvegarde d'un héritage historique et métissé. L'objectif est de passer le message à la génération actuelle et à la postérité.

Né en 1934 à Kolda, Adama Sylla a été pendant 40 ans un chroniqueur assidu de la vie sociale culturelle et sportive de Saint-Louis. Il a été aussi un ancien conservateur au musée de L'Ifan. Frédérique Chapuis, qui a mis en scène la série de portraits du photographe avec Alioune Banda Fall, explique que la photographie de M. Sylla est plus qu'un travail artistique. Selon lui, son appareil était un outil pour enregistrer le monde et ses rituels, fixer ses moments de grâce, les mariages, les naissances ou encore une danse traditionnelle, un président de la République en visite dans la ville, un bâtiment. « Pour lui, tout devait un jour ou l'autre finir par être figé sur un pellicule pour la postérité et la mémoire. M. Sylla est un homme singulier, un infatigable défenseur du document photographique », soutient-il.

L'exposition «Saint-Louis au studio » est organisée par le Musée de la femme Henriette Bathily avec la collaboration de l'Institut français de Saint-Louis.