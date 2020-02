Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - Plus de trois mille officiers formés en trente ans

L'Académie militaire Marien-Ngouabi a célébré son trentième anniversaire le 5 février. Une prise d'armes a été organisée en présence du chef de l'Etat, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso qui a procédé à la décoration de quelques personnalités.

Il y a eu également au cours de cette cérémonie qui a réuni quelque huit cents militaires la prestation de serment des élèves officiers d'active de la vingt-quatrième promotion et le port d'alphas argentés par ceux de la vingt-cinquième promotion.

Cette structure forme l'élite militaire du Congo et des pays amis comme le Gabon, le Tchad, le Burkina Faso, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Elle a déjà formé depuis sa création en 1990, quelque 3344 officiers nationaux et étrangers.

C'est l'un des fruits de la coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine, a témoigné le commandant de l'académie militaire Marien-Ngouabi, le colonel Charles Vingha.

« C'est l'occasion d'affirmer que l'ouverture à l'international de l'académie militaire est une réalité en harmonie avec les très hautes orientations du président de la République sur la coopération internationale, régionale et sud-sud, visant la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique », a-t-il déclaré.

Cet établissement à vocation régionale offre, en plus de la formation initiale aux hommes et femmes venant de la vie civile, des cours pour officiers subalternes et officiers supérieurs candidats au diplôme d'état-major.

Selon le ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo, en trente ans d'existence de l'académie, « des efforts considérables ont été consentis par le gouvernement pour sa modernisation et la construction de sa renommée ».

Dans le cadre des festivités du trentenaire de l'académie, une journée d'évocation a été organisée dans les locaux de la structure au cours de laquelle des thématiques ont été développées par des officiers généraux, officiers supérieurs, des universitaires et d'autres personnalités.

C'est notamment le cas des généraux Claude Emmanuel Eta-Onka et Joseph Niombella-Mambula, respectivement premier commandant de l'Académie militaire Marien-Ngouabi et ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale.

Le secrétaire général du gouvernement, Benjamin Boumakani, A épilogué sur « Comment le droit congolais prend-il en compte les mutations des conflits armés et perspectives pour la formation des officiers », alors que le conseiller spécial du chef de l'Etat, Louis Bakabadio, a exposé sur « De l'étudiant à l'élève-officier : l'académie militaire Marien- Ngouabi peut-elle s'inscrire dans la dynamique des pôles d'excellence de la formation supérieure ? ».