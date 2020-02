Sénégal: Coopération sino-sénégalaise - Pékin et Dakar entendent consolider leurs relations diplomatiques

Suite à la lettre de félicitations à l'occasion du Nouvel an chinois et au message de solidarité de Macky Sall adressés à son homologue chinois et à ce peuple «au moment où la Chine combat l'épidémie de pneumonie associée au nouveau coronavirus», le Président de la République populaire de Chine lui a exprimé, en retour, ses sincères remerciements. Selon Xi Jinping, la Chine entend travailler avec le Sénégal en «bons amis et bons partenaires» pour consolider les relations bilatérales entre les deux pays et les porter à des paliers plus élevés.

La gestion de l'épidémie du coronavirus n'a entamé en rien la solidarité des liens d'amitié et de coopération qui unissent la Chine et le Sénégal. À travers une missive datée du 2 février, le Président de la République populaire de Chine qui « attache une grande importance aux relations sino-sénégalaises » s'est réjoui de « la bonne dynamique qu'elles continuent d'afficher ». Pour Xi Jinping, les deux pays sont de « bons amis et de bons partenaires », comme l'attestent « la confiance politique mutuelle sans cesse croissante et la coopération bilatérale pragmatique fructueuse ».

À cela s'ajoute la convergence de vues entre Pékin et Dakar pour les questions d'intérêt commun via « la bonne communication et la coordination dans les affaires internationales ». En tant que co-Président du Forum sur la coopération sino-africaine (Fsca), le Président Xi Jinping a indiqué que la Chine entend travailler avec le Sénégal «pour consolider les relations bilatérales entre les deux pays et les porter à des paliers plus élevés». Aussi, dans le cadre des festivités marquant le 20ème anniversaire du Fsca, il a invité son homologue sénégalais à œuvrer avec ses pairs africains pour «concrétiser, sur tous les plans, les acquis du Sommet de Beijing afin d'assurer un plus grand développement au partenariat de coopération stratégique global sino-africain et pour construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide».

En outre, à l'heure où le peuple chinois se mobilise pour venir à bout de l'épidémie de pneumonie associée au nouveau coronavirus, il a estimé que «le Gouvernement, sous la ferme direction du Parti communiste chinois, toujours dans une attitude ouverte, transparente et responsable, communique à temps, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les informations relatives à l'épidémie et renforce la coopération avec la communauté internationale». Xi Jinping a, enfin, rappelé que «le peuple chinois multiethnique, en faisant preuve d'une confiance et d'une solidarité renforcée et en appliquant des mesures scientifiques ciblées de prévention et de contrôle, est tout à fait confiant et capable de gagner la bataille contre cette épidémie».