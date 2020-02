Sénégal: Livre - «ENSEIGNER DE GAULLE» - Le legs du grand homme servi en viatique

« Enseigner de Gaulle ». C'est le titre d'un ouvrage collectif en hommage au père de la cinquième République française et qui offre son héritage humain et institutionnel en viatique. Le livre a été présenté au Sénégal, mardi dernier, à « Kër Birago bu bees ».

« Dans tous les dits et les écrits qui accompagnaient mon action, qu'ai-je été, moi-même, sinon quelqu'un qui tâchait d'enseigner ? ». Ces dires, rapportés dans l'avant-propos de l'ouvrage « Enseigner de Gaulle » qui lui est dédié, donnent son crédit au titre. Le livre collectif, sous la direction de Tristan Lecoq, compte 178 pages, avec cinq chapitres de trois articles chacun signés par des historiens et professeurs d'université.

Présidée par le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication, Demba Faye, la cérémonie de présentation s'est déroulée, mardi dernier, à la maison des écrivains « Kër Birago bu bees ».

Devant présenter les lignes du livre avec le Pr. Emmanuel Magou Faye de l'Ucad, Jacques Godfrain, ancien ministre français de la Coopération et président d'honneur de la Fondation Charles de Gaulle, a fait un rapide survol de la personnalité du Général, dans des qualificatifs et attributs dithyrambiques.

Le membre d'honneur de l'Association des écrivains du Sénégal (Aes) a salué la mémoire d'un homme « magnifique », « incroyable leader » et « grand homme d'État qui porte l'essence de la République française, de la cinquième République notamment ». C'est à la suite du discours introductif de Alioune Badara Béye, président de l'Association des écrivains du Sénégal, qui a également salué la mémoire de son « Général », lui, l'ancien marin.

Dans l'exercice de la présentation du livre, Pr. Emmanuel Faye a séduit. Dans une rare éloquence qui a ravi les hôtes français et les hommes de lettres sénégalais autour de la table, l'enseignant à la Fastef a brillamment « enseigné de Gaulle ». Entament avec l'histoire du petit Charles, qu'il a puisé du premier chapitre « De Gaulle avant de Gaulle », Pr. Faye est revenu sur l'enfance et l'adolescence d'un individu qui montrait déjà ses prédispositions de leader.

« Père des institutions

La peinture dispose de ses couleurs de brillant saint-cyrien, auteur d'un livre, « Une mauvaise rencontre », à l'âge de 15 ans et de son attitude de militaire anti-conformiste et contre la caporalisation injuste. Ses faits de son adolescence étaient une ébauche.

Commentant le deuxième chapitre, qui traite du fameux appel de Londres et de la période entre 1940 et 1948, le présentateur revient sur les moments qui ont dessiné la notoriété du Général de Gaulle. Ces moments cruciaux du destin de la France, occupé, où « le valeureux Charles » rompt avec l'armée, refuse l'armistice et fonde la France libre. Une option prodigieuse dont suivront le ralliement à l'empire, l'unification des résistances et l'obtention de la reconnaissance des Alliés.

Le Pr. Faye y a noté le caractère « d'un militaire qui se rebelle » et d'un homme porteur d'une « vision messienne ». Des aptitudes qui permettront à De Gaulle de libérer la France, de rétablir l'État, de relever la République et de surmonter les malentendus de l'après-victoire. Ce qui a fait dire au Pr. Amadou Ly que de Gaulle est l'opposé de Jeanne d'Arc. « Le premier a fait entendre sa voix, tandis que l'autre entendait des voix ».

Sur le troisième chapitre, Pr. Faye a défini le « Père des institutions de la cinquième République » à travers le gaullisme et les grands principes de la pensée gaullienne. Pour lui, la réussite de ces démarches tient du fait que, dès le début, le général a adopté un caractère messianique et n'a jamais douté de son statut de sauveur, avec tout le courage que la mission imposait. Pr. Faye a signifié que ces mots ne se sont pas arrêtés à leur expression théorique, puisque le général a su intégrer de manière pragmatique les données de l'heure. « Il a été un homme d'action qui a appris à gérer la guerre froide et la construction d'une France moderne ainsi que son internationalisation », a concédé Pr. Faye. Pour cela, de Gaulle a imposé sa conception du chef d'État omniprésent, au-dessus de la mêlée et véritable clef de voûte, mais élu au suffrage universel direct qui fonde sa réelle légitimité.

Suivant l'idée du dernier chapitre, Pr. Faye a évoqué « la mémoire combattante à l'épreuve de l'histoire » et les « limites du mythe ». Il a appelé à retenir, « parce qu'elle fait effectivement partie de l'histoire », le de Gaulle colonisateur et gauchement paternaliste, concepteur de la Françafrique et patron de Jacques Foccart qui a indubitablement participé à un certain obscurantisme en terre africaine.

Selon lui, c'est l'autre face d'un homme grand dont il faut enseigner les états de service dans un monde qui manque de plus en plus de leaders.