Congo-Brazzaville: Football Transferts - Nouveaux baux pour Ilongo, Sukuta Pasu, Biankadi, Imbongo

Au cours du mercato d'hiver, quelques joueurs congolais et binationaux ont pu obtenir de nouveaux contrats.

L'expérimenté milieu relayeur ex-international Patrick Ilongo Ngasanya (35 ans) a signé pour Power Dynamos (D1 Zambie) où il retrouve un compatriote, l'attaquant Tony Kazembe. Il a précédemment joué à Forest Rangers au Zimbabwe où il était arrivé en 2017, avec à la clé 13 apparitions et un but marqué la saison dernière. L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe (DCMP) et du TP Mazembe va découvrir un autre championnat après la Russie, l'Israël, la République Tchèque, l'Angleterre où il a fait un petit crochet à Wigan Athletic.

Pour sa part, l'attaquant germano-congolais Richard Sukuta Pasu (29 ans) a quitté Guangdong South Tiger (D2 Chine) pour Séoul E-Land (D2 Corée du Sud). Il était en Chine en février 2019 et a livré douze matchs pour 6 buts marqués. Ancien joueur de Duisbourg (D2 Allemagne), il va découvrir le football sud-coréen après le football de l'Empire du milieu. Le milieu défensif Merveille Biankadi (24 ans) finira la saison à l'Eintracht Braunschweig (D3 Allemagne), prêté par la formation d'Heidenheim (D2 Allemagne). Il avait rejoint Hansa Rostock (D3 Allemagne) en début de saison pour 750 mille euros. Le staff technique d'Heidenheim ne lui a pas donné sa chance depuis son arrivée dans ce club où il n'a fait que six apparitions. Il a réalisé une saison aboutie à Hansa Rostock avec trente-sept matchs pour dix buts inscrits et devra performer encore à l'Eintracht Braunschweig.

L'attaquant Dimitry Imbongo Boele a endossé le maillot du FC Lahti (D1 Finlande) pour une saison, transfuge de Sonnenhof Grossaspach (D3 Allemagne) où il était arrivé en début de saison en provenance de l'Alemannia Aachen (D4 Allemagne). Dimitry Imbongo va en Finlande avec des statistiques positives de trois buts et deux passes décisives en dix-huit matchs. A Aachen, il avait inscrit onze buts en vingt-sept matchs. Le jeune latéral droit Jean-Claude Mabinda (19 ans) s'est engagé avec Jaro (D2 Finlande) pour une saison, en provenance de Klubi-04, équipe réserve de HJK Helsinki, son club formateur (D3 Finlande). Il a été le capitaine de son club, ayant disputé vingt-deux matchs dont vingt et une titularisations.