Sénégal: Porfirio Fisac, Boniface Ndong et Mamadou Guéye «Pabi» - Un trio de choc pour faire rugir les Lions

Ils sont trois, ont des caractères et parcours différents, mais visent un seul objectif : aller le plus loin possible avec l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal. Les entraîneurs Porfirio Fisac De Diego, Boniface Ndong et Mamadou Guèye «Pabi» constituent le trio de choc copté par la Direction technique nationale pour diriger les Lions. Zoom sur trois coaches qui connaissent bien le basket-ball africain et qui ont pour mission de hisser à nouveau l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal au plus haut niveau continental.

Porfirio Fisac de Diego : l'expérimenté

Né en 1965 à Fuenterrebollo, l'entraîneur espagnol de Tecnyconta Zaragoza de la Liga Acb, Porfirio, est de retour à la tête de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, après trois ans d'absence. Il avait mené le Sénégal à la troisième place du Fiba AfroBasket 2017. Porfirio revient cinq mois avant le Tournoi de qualification olympique (Tqo) qui se disputera à Belgrade où l'équipe du Sénégal affrontera l'Italie et Porto Rico dans le groupe B.

Entraîneur chevronné avec une expérience éprouvée dans la ligue espagnole Acb, Fisac a déjà conduit l'équipe du Sénégal à Manille (Philippines) en 2016 où les Lions avaient perdu contre la Turquie et le Canada. Puis, il était revenu l'année suivante pour le Championnat d'Afrique co-organisé par le Sénégal et la Tunisie que les Lions ont bouclé avec la médaille de bronze au cou.

Depuis, deux autres entraîneurs ont dirigé l'équipe. Abdourahmane Ndiaye « Adidas » qui a mené les Lions à une marque de 10-2 lors des éliminatoires de la Coupe du monde de basket-ball de la Fiba 2019 et Moustapha Gaye dont le parcours avec les Lions s'est terminé sur cinq défaites en autant de matches lors de la Coupe du monde 2019 en Chine. En conférence de presse, il y a quelques semaines, ce dernier, devenu directeur technique national (Dtn) avait expliqué son choix. « Porfirio est un technicien qui connaît bien l'équipe nationale, avec sa troisième place lors de l'AfroBasket 2017. Il fait du bon travail en Espagne et entraîne la troisième meilleure équipe d'Espagne derrière le Real Madrid et Barcelone. Pourquoi aller voir ailleurs quand nous avons quelqu'un qui connaît l'équipe et qui continue de faire de bonnes choses au très haut niveau », avait dit Moustapha Gaye.

Fisac a connu son premier succès sportif en 2002, en amenant le Cbt Arragona à la ligue Leb 2. En 2004, il signe avec Gipuzkoa Bc, toujours dans la ligue Leb 2 (troisième niveau) où il finit vainqueur de la saison régulière. Lors de la première saison du club, Gipuzkoa Bc termine une série éliminatoire parfaite avec sept victoires et aucune défaite et a été promu en Liga Acb. Cependant, l'équipe de Fisac avait terminé dernière et avait été reléguée en D2 la saison suivante. Après une saison sans entraîner, il avait retrouvé le banc de la Liga Acb avec Cb Valladolid qu'il a qualifié à la Copa Del Rey (coupe du Roi) en 2011. Il met fin à son contrat et signe avec Baloncesto Fuenlabrada où il sera limogé.

Puis, il y a eu sa première expérience avec le Sénégal en 2016 et 2017. Le 30 mai 2018, malgré la réussite à la Liga Acb, Fisac démissionne pour continuer à la tête de Gbc. Il signe, par la suite, un contrat de deux ans avec Tecnyconta Zaragoza. Le voici donc qui revient au Sénégal pour diriger de nouveau les Lions.

Boniface Ndong : un renfort de ... taille

L'autre homme fort de l'équipe nationale masculine du Sénégal est Boniface Ndong. Il va assister Porfirio Fisac De Diego et est l'un des joueurs les plus performants de l'histoire du basket-ball sénégalais. Boniface Ndong a participé à trois compétitions Fiba AfroBasket, avant de se retirer de la sélection nationale en 2011 à Madagascar. Il a eu à servir l'équipe nationale du Sénégal en tant que manager lors de la Coupe du monde de basket-ball Fiba 2014 en Espagne où le Sénégal avait terminé à la 16ème place avec 2 victoires pour 4 défaites. Né le 3 septembre 1977 à Mbour, Boniface est également l'un des meilleurs pivots sénégalais de l'histoire. Du haut de ses 2,13 m, il a été phénoménal au cours de sa carrière en Europe, notamment en Allemagne (Bamberg), France (Dijon), Russie (Saint-Pétersbourg), Espagne (Unicaja Malaga puis Barcelone) et en Turquie avec Galatasaray. Il a remporté « La semaine des As » en 2004 avec Dijon en Pro A et a été finaliste de l'Euro Cup Challenge la même année.

Boniface Ndong a été drafté par la suite en Nba par les Los Angeles Clippers avant de faire son retour en Europe, précisément en Russie où il a passé une saison avec Saint-Pétersbourg avant de rejoindre la Liga Acb en Espagne.

Sous les couleurs de l'Unicaja Malaga en 2007-2009, il a passé ses deux premières saisons en Euroleague. Il signe en 2009 au Fc Barcelone, aux côtés de Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio ou encore Pete Mickael. Il était parvenu à intégrer le cinq majeur du Barça en Liga Acb puis en Euroleague, disputant deux Final Four en trois saisons pour un titre de champion d'Europe en 2010 à Paris. Il a également remporté le championnat d'Espagne (2011 et 2012), la Supercoupe d'Espagne en 2009, 2010 et 2011, et la Coupe du Roi en 2009 et 2010 avec Barcelone avant de quitter la Catalogne pour Galatasaray en Turquie. Avec cette équipe d'Istanbul, il a remporté un titre de champion en 2013 et disputé une dernière saison en Euro Cup (2012-2013) avant de mettre un terme à sa carrière le 17 juin 2013 après 12 années d'un brillant parcours.

Boniface Ndong, actuel coach assistant des Nuggets de Denver (Nba) a, selon le Dtn Moustapha Gaye, donné son accord de principe pour être le premier assistant de Porfirio. Une belle pioche, un expert qui va, à coup sûr, apporter sa touche personnelle à l'équipe.

Mamadou Guèye « Pabi » : Le deuxième coach assistant obligé de monter en première ligne

Le coach de l'As Douanes, Mamadou Guèye « Pabi », très connu dans le milieu du basket-ball local, a été désigné deuxième coach assistant. Porfirio et Boniface, ne pouvant pas se libérer de leurs engagements avec leurs clubs respectifs pour les fenêtres de qualification aux Jeux olympiques Japon-2020, « Pabi » sera donc l'entraîneur principal durant ces tournois, avec l'appui de Raoul Toupane et Libass Faye, coach de l'équipe masculine de l'Us Ouakam.

Le Dtn Moustapha Gaye avait expliqué son choix par le fait que « Pabi » est le meilleur sur le circuit. « Il est capable de gérer l'équipe nationale du Sénégal. Mais face à l'enjeu qui est d'aller conquérir une Coupe d'Afrique, j'ai préféré prendre quelqu'un de plus expérimenté. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, parce que les fenêtres, c'est lui qui va les gérer en rapport avec ses assistants. Entre Pabi et Porfirio, il y a Boniface. Nous sommes dans un monde d'ouverture : moi je pense compétence et performance », avait dit Tapha Gaye.

Nommé meilleur entraîneur masculin de la saison 2019, Mamadou Guèye « Pabi » a réalisé le doublé (il avait remporté le même titre en 2018). En 6 ans de présence à la tête de l'équipe masculine de l'As Douanes, il a remporté 5 titres de champion.

« J'ai commencé il y a 6 ans à l'As Douanes. J'ai été aussi coach assistant de Cheikh Sarr et Moustapha Gaye en équipe nationale féminine. Ce qui m'importe, c'est la manière de travailler. Je suis quelqu'un de très ouvert, avec un management participatif ; on se donne des idées mais la dernière décision me revient », a-t-il fait savoir au téléphone.

« Pabi » se décrit comme un entraîneur exigeant mais qui est proche de ses joueurs. « J'essaie de trouver le juste milieu entre mon métier de coach et la relation que j'ai avec mes joueurs. Je garde la tête sur les épaules parce que nous sommes dans un métier très ingrat. Du jour au lendemain, les gens peuvent changer leur jugement sur votre niveau de compétence. Mais nous sommes prêt », a-t-il indiqué.

Concernant la tâche qui l'attend lors des fenêtres de qualification aux Jeux olympiques Japon 2020 et aux éliminatoires pour le Fiba Afrobasket 2021, l'entraîneur de l'As Douanes dit être prêt à relever le défi. « Nous les Africains, nous avons un gros potentiel, mais le problème, c'est que nous ne l'exploitons pas. La fenêtre Fiba sera alors une occasion de montrer ce que nous savons faire. Je ferai ce travail comme il le faut et comme j'ai l'habitude de le faire, notamment avec beaucoup de rigueur », a-t-il promis.