Algérie: Le 3e Salon de l'électricité et des énergies renouvelables en février à Alger

Alger — La 3ème édition du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables (SEER) se tiendra du 10 au 13 février en cours au Palais des expositions des Pins maritimes (Safex) à Alger, sous le patronage du ministre de l'énergie, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Organisé par la société "Advision El Djazair", sous le thème "l'économie d'énergie", le salon verra la participation d'une centaine d'exposants et permettra de rassembler différents opérateurs activant dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables (Fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité, installateurs...), a indiqué la même source.

Les initiateurs de cet évènement estiment qu'à l'heure où la protection de l'environnement et l'économie d'énergie deviennent des enjeux planétaires, le SEER est l'occasion pour réunir les professionnels du secteur, afin d'échanger et de proposer des solutions novatrices dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables, à travers la tenue de workshops et de conférences avec des spécialistes du domaine.

Devenu un rendez-vous incontournable des professionnels de l'électricité, l'édition précédente du SEER en 2019 a vu la participation de plus de 120 exposants et de 10.000 visiteurs, dont 80% de professionnels, et a bénéficié d'une large couverture médiatique, selon la même source.