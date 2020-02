Algérie: Oran - Vernissage d'une exposition "Entre mer et terre" de Julio Lozano Pizzano

Oran — Trente-cinq (35) tableaux mettant en relief l'expérience artistique du peintre espagnol Julio Lozano Pizzano qui mélange en une seule technique post-photographie et peinture acrylique ont été exposés jeudi sur les cimaises du Musée d'art moderne d'Oran (MAMO)

Cette exposition de l'artiste peintre espagnol met en exergue des tableaux reproduisant la nature sur le thème "Entre mer et terre" dans un style mélangeant en une seule technique post-photographie et peinture acrylique avec l'utilisation du métal pour concrétiser des paysages de la terre et de la mer dans des couleurs vives et flamboyantes.

Cet artiste, résidant en Algérie, reproduit des paysages naturels pittoresques, des scènes et des moments de la vie quotidienne dans un style et une vision artistique de post photographie adoptée depuis 2008, a-t-il souligné en marge de cette manifestation.

"Depuis que je suis venu en Algérie, j'ai découvert une nouvelle culture et j'ai été subjugué par sa nature et les paysages attrayants de Tamanrasset, Djanet et Timimoun, ce qui a rendu mon expérience artistique unique et distincte du reste des expériences artistiques", a-t-il déclaré à l'APS

Cette influence est présente dans ses toiles qui dépeignent la nature du Sud de l'Algérie, notamment les Ksours, le sable et les chameaux et ses dessins sur des récipients en cuivre de grande taille dans de belles couleurs mettant en exergue la créativité de l'artiste dans l'adaptation du métal et en faisant, avec, un chef d'œuvre artistique.

L'ensemble des peintures présenté à l'exposition qui se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain, comprend des dessins sur des êtres et choses de la mer et de la terre dont les poissons, les montagnes, les collines, des fleurs et de la neige, que le visiteur peut contempler à travers le musée d'art moderne d'Oran.

A l'occasion de cette manifestation, organisée par le musée national public "Ahmed Zabana" et l'Institut culturel espagnol "Cervantes" d'Oran, l'artiste peintre Julio Lozano Pizzano présente également deux montages artistiques: le premier, un palmier symbolisant la terre et la nourriture et le deuxième, un navire qui représente la mer et ses trésors, ainsi qu'une vidéo sur la terre et la mer.

Cet artiste multidisciplinaire, qui expose pour la première fois à Oran, a déjà participé à une exposition conjointe avec cinq peintres algériens à l'Institut d'Alger, ainsi qu'à l'étranger.