Congo-Brazzaville: Les jeunes bédéistes de la ville vont exposer leurs travaux.

Organisée par La rencontre itinérante de la Bande dessinée du Congo avec le soutien de différents partenaires soucieux de rendre visible le 9e art congolais, le vernissage de Dikouala Bulles a lieu le 20 février dans la ville océane.

"La BD congolaise à la rencontre du public » est le thème de ce vernissage qui va mettre en exergue le talent des jeunes bédéistes congolais.

"Dikouala Bulles" est née de la volonté de mettre en avant le neuvième art congolais et de travailler à vendre la BD qui doit être accessible à tous. « À l'instar des femmes qui vendent du poisson à la criée tous les jours, nous, bédéistes, avons l'ambition d'amener la bande dessinée dans les quartiers, les habitations, comme ce poisson hareng, dit Makouala, qui envahit les quartiers », aime répéter Jussie Nsana, l'initiatrice du projet, et d'ajouter : « Notre démarche est motivée par cette volonté de rendre visible la bande dessinée congolaise et, partant, le talent des jeunes dessinateurs ».

Créée en 2016 à Pointe-Noire par la plasticienne Jussie Nsana, Dikouala bulles dit Rencontre itinérante de la bande dessinée du Congo est un collectif d'auteurs de BD congolais mais aussi un festival de BD née du désir et de la volonté de mettre en avant le 9e art congolais. Travailler et rendre la BD accessible à tous afin de favoriser son rayonnement à Pointe-Noire.

Avant cette exposition, il y a un an, Dikouala Bulles avait organisé une exposition à l'IFC au cours de laquelle dix jeunes bedeistes avaient présenté leurs récents travaux.

Signalons que Jussie Nsana, l'initiatrice du projet, est une artiste plasticienne née à Brazzaville. Diplômée de l'École nationale des beaux-arts, elle est professeure d'arts plastiques dans plusieurs établissements scolaires de la place. Elle a déjà participé à plusieurs expositions à Pointe-Noire, Brazzaville et hors du pays. Elle est la fondatrice de l'Espace Nsan'Arts association pour les enfants et jeunes Congolais. Engagée avec la jeunesse à qui elle partage sa passion, elle est très généreuse dans l'effort, et transmet sans cesse son savoir-faire ainsi que son amour pour l'art aux enfants et aux jeunes. Elle anime aussi les ateliers d'illustration, de peinture et de BD.