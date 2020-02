Algérie: Tebboune ordonne des études pour l'inscription du projet d'un Centre hospitalier anti-cancer à Djelfa

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit jeudi, lors de la réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière d'entamer de suite les études nécessaires pour l'inscription d'un projet de réalisation d'un Centre hospitalier anti-cancer au niveau de la wilaya de Djelfa, dont l'entame des travaux doit intervenir avant la fin de l'année en cours.

Les instructions de M. le Président interviennent en réponse aux demandes des habitants de cette wilaya pour mettre fin aux souffrances des cancéreux obligés de se déplacer vers d'autres wilayas pour recevoir les soins, notamment vers le CHU Franz-Fanon à Blida.

L'activité de l'association ne s'arrête pas là, car elle assure, également, le transfert des analyses des malades vers le laboratoire du CHU Franz-Fanon et d'autres laboratoires de Blida et d'Alger, avec la récupération de leurs résultats, outre la prise de rendez-vous et l'acquisition de médicaments au profit des malades, pour leur éviter des déplacements coûteux et épuisants, outre l'accueil, à titre gracieux, de quelque 1.927 personnes (entre malades du cancer et leur gardes malades).

Estimant que les Urgences et les Services obstétriques sont le maillon faible du système sanitaire, M. Tebboune a appelé à une réorganisation du secteur et à des mesures pratiques en matière de formation de médecins urgentistes et de paramédicaux, en plus de l'encouragement de ces médecins à travers des incitations appropriées.

Soulignant l'impératif du dépistage précoce des maladies gériatriques, chroniques et des cancers, le Président Tebboune a relevé l'impératif d'une réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et de mesures incitatives, en accordant la priorité à la formation de médecins du Sud pour pallier définitivement au manque de spécialistes dans cette région du pays.