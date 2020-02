Sénégal: L'USSEIN a réalisé des taux de réussite de 80% et 95 % (recteur)

Kaolack — L'université du Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass (USSEIN) a obtenu pour sa première année d'enseignement des taux de réussite allant de 80 à 95%, a salué, jeudi, son recteur Pr Amadou Tidiane Guiro, évoquant des "résultats satisfaisants et un défi relevé".

"L'USSEIN a fêté aujourd'hui sa première année de fonctionnement. Un an de fierté avec des résultats satisfaisants et un défi relevé. Le taux de réussite allant de 80% à 95% est quelque chose d'extraordinaire", a dit Pr Guiro, au cours d'une cérémonie célébrant cet anniversaire.

"Je voudrais féliciter le corps professoral et le service administratif pour tout le travail accompli et tous ces efforts fournis pour accompagner les étudiants à relever le défi de la première année", a-t-il ajouté.

Selon lui, ce taux de réussite et "ce succès peuvent être justifiés par le fait d'avoir diversifié l'offre de formation et la mise en place de plusieurs licences dans lesquelles les étudiants peuvent s'épanouir avec des effectifs non pléthoriques".

"Ce modèle doit être pérennisé et perpétué car il crée un lien, une proximité entre l'enseignant et l'enseigné," a-t-il affirmé.

Il s'est félicité des différentes conventions signées avec des universités américaines et françaises et assure que les normes de qualité seront de plus en plus renforcées.

Le recteur Giro souligne aussi que quatre licences de l'USSEIN ont reçu chacune une subvention de 100.000 euros pour avoir remporté la première place dans une compétition.