Sénégal: Des étudiants de l'ESP lancent une plateforme pour la livraison de colis

Dakar — Des élèves ingénieurs à l'Ecole Supérieur Polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont lancé une plateforme dénommée « KOLUTE BOX », un dispositif de collecte et de retrait de colis dédié aux acteurs du e-commerce, a constaté l'APS.

La nouvelle plateforme « KOLUTE BOX a été présenté au grand public, ce jeudi, à la salle de conférence de la direction de l'ESP.

Il s'agit d'un produit conçu et réalisé au sein de la startup "Conceptech" créée depuis janvier 2017 par des étudiants polytechniciens, en mécanique, informatique, génie civile et génie électrique, tous inscrits actuellement en cinquième année de formation à l'ESP.

"Nous sommes des élèves ingénieurs en mécanique, électrique, informatique, génie civile et nous développons des produits en hardware, des produits physiques parce que nous, notre vision, c'est de créer des références en termes de développement de produits vraiment technologiques et industriels", a fait savoir le concepteur de la startup, Mouhamed Dieng.

La nouvelle plateforme « KOLUTE BOX », indique-t-il, est pour le moment destinée aux e-commerçants, entreprises de livraison et livreurs indépendants.

Pour ce faire, il sera mis à la disposition des e-commerçants et livreurs, des stations à box connectées à la plateforme, leur permettant d'y effectuer des dépôts de colis pour le compte du client. Lequel, a-t-il ajouté, devra se munir de son code personnel sécurisé, reçu via la plateforme, avant toute opération de retrait.

Pour cet ingénieur en génie électrique, ce nouveau réseau, à la fois "open et innovant pour l'écosystème entrepreneurial au niveau du Sénégal et en Afrique de l'Ouest", va ainsi permettre de "réduire considérablement le coût de la distribution de 25 à 50%, d'augmenter le nombre de colis livrables par jour et donner plus de flexibilité aux clients".

Selon lui, « KOLUTE BOX » est également doté d'un dispositif sécuritaire informatique et mécanique de haut niveau avec des taules de la même épaisseur que celles des voitures blindées.

"Pour ce qui est de la sécurité passive, relative à l'emplacement de la station, on est en train de voir comment on peut travailler avec les supermarchés, les stations sévices et autres pour mettre le produit là-bas", a-t-il dit.

"Les premiers tests seront effectués sur le terrain, dans deux ou trois mois, pour évaluer les résultats et faire la validation technique", selon Mouhamed Niang.