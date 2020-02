Maroc: Participation marocaine sous le signe de la qualité à Fruit Logistica de Berlin

L'offre nationale comprend des agrumes, des fruits rouges, des avocats et des fruits tropicaux, entre autres

Une trentaine d'opérateurs et de professionnels marocains du secteur des fruits et des légumes participent au Salon international des fruits et légumes «Fruit Logistica 2020», qui s'est ouvert mercredi à Berlin, sous le signe de la qualité et de la durabilité.

Coordonnée par l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (Foodex) sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des eaux et des Forêts (MAPMDREF), la participation marocaine est marquée par la présentation de l'offre nationale, qui comprend notamment des agrumes, des fruits rouges, des avocats et des fruits tropicaux, entre autres.

Ce forum commercial de premier plan mondial dans le domaine des fruits et légumes est une précieuse opportunité pour une trentaine d'entreprises et sociétés professionnelles marocaines de nouer des contacts et de conclure des contrats de partenariat, que ce soit au niveau de l'Europe ou d'autres régions du monde, ainsi que de renouveler les contacts avec les clients traditionnels, rapporte la MAP.

Le Maroc est bien classé en matière de respect des produits agricoles des normes d'hygiène et de qualité, a souligné El Mehdi El Alami, directeur de la promotion de Foodex, soulignant que la mission de l'institution est de suivre le respect de ces normes avant d'exporter vers le marché européen et international.

Dans ce contexte, il a mis en exergue l'importance de la présence du Maroc en Allemagne, qui est l'un des marchés les plus importants sur lequel le Maroc parie pour développer ses exportations agricoles de toutes sortes.

Il a ajouté que la présence marocaine continue à ce rendez-vous, qui comprend des professionnels des secteurs de la production et de l'exportation de légumes et de fruits, reflète les progrès réalisés par le Royaume dans le secteur agricole, non seulement en termes de qualité mais aussi en termes de durabilité, de respect de l'environnement et de promotion de l'agriculture biologique, en raison de la demande mondiale croissante sur ces produits.

De leur côté, plusieurs exposants au pavillon marocain ont indiqué, dans des déclarations à la MAP, que la participation à ce forum annuel constitue une occasion importante d'obtenir de nouvelles offres et conclure des contrats de partenariat, avec des professionnels européens et ceux provenant d'autres régions du monde.

Le pavillon marocain, qui s'étend sur une superficie de plus de 1.000 m2, ne se limite pas à la présentation des légumes, fruits et services, mais il comprend également un espace dédié à la préparation et à la dégustation de plats marocains de renommée internationale, et un coin dédié à la préparation du thé à la marocaine.

«Fruit Logistica2020» est l'une des plus grandes foires commerciales des fruits et légumes en Europe, qui connaît la participation de plus de 3.300 exposants issus de plus de 93 pays.

Cette grand-messe internationale réunit producteurs et distributeurs de fruits et légumes, mais aussi des entreprises actives dans les domaines techniques, de la logistique et des services.