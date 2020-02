Maroc: Lancement à Tanger de la 2ème édition du programme "Wlad Lhawma"

La 2e édition du programme "Wlad Lhawma" a été lancée, mercredi à Tanger, dans le but de renforcer les compétences artistiques des jeunes.

La cérémonie d'ouverture de "Wlad Lhawma" a été marquée par des spectacles musicaux et artistiques animés par un ensemble d'artistes et de troupes qui se sont démarqués lors de la 1ère édition.

Organisé par la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en collaboration avec la wilaya de la région et d'autres partenaires institutionnels, ce programme a pour objectif d'ancrer une culture d'innovation et de créativité chez les jeunes et contribuer à l'animation des quartiers de la ville.

Les compétitions organisées dans le cadre du programme portent sur plusieurs catégories, à savoir la musique et le chant, la vidéo et la photo, le théâtre, le "freestyle", les arts plastiques et les jeux électroniques, ainsi que la catégorie des jeunes entrepreneurs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie d'ouverture, le directeur régional de la jeunesse et des sports à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelouahed Azibou Mokrai, a indiqué que le programme contribue à la création d'espaces d'interaction et d'échange entre les jeunes de Tanger à travers l'organisation d'activités sportives, artistiques et éducatives tout au long de l'année.

Le programme a permis, au-delà des maisons des jeunes, d'ouvrir les espaces publics de la ville aux activités sportives, culturelles et éducatives, a-t-il estimé, rappelant que les espaces de Tanger ont accueilli, lors de l'édition précédente, diverses activités devenues un pont de communication avec les citoyens de la ville.

A noter que la première édition a connu la participation de plus de 15.000 jeunes talents.