Congo-Kinshasa: Basketball - Serge Ibaka premier joueur de la NBA à réaliser un exploit historique

Marquer cinq cents paniers à « trois points » et faire « mille cinq cents contres », un seul joueur l'a réalisé dans toute l'histoire de la NBA : il s'agit du Congolais Serge Ibaka. Très précieux pour les Raptors de Toronto, le natif de Brazzaville a encore un rôle important à jouer cette saison avec la franchise championne en titre. Lors de la victoire des Raptors sur les Cavs le 2 février, Serge Ibaka a profité de sa belle performance pour atteindre cette barre jamais vue dans l'histoire de la ligue.

Titularisé en l'absence de Marc Gasol, « Air Congo » comme on le surnomme continue ainsi sur la lancée de sa bonne première partie de saison, à l'image des Raptors et de leur deuxième place à l'Est. Il a donc profité de ce match pour signer cette belle fiche de statistique : vingt-six points (10/14) et quatre rebonds.

Dans sa douzième campagne désormais, le vétéran roule sa bosse depuis quelque temps en NBA, et s'approche de caps de records intéressants. Tournant à 35.9% en carrière en ce concerne les shoots de loin, Ibaka s'est construit un tir correct à trois points, lui permettant ainsi de marquer à distance et de sanctionner de temps en temps avec 2.8 tentatives par match cette saison. En ce qui concerne les contres, sa solidité défensive n'est plus à démontrer. Il décroche donc une première all-time méritée, qui témoigne de sa versatilité et de son apport des deux côtés du terrain.

Souvent utilisé en sortie de banc, le vétéran s'installe parfois dans le cinq de départ avec les blessures de Pascal Siakam ou Marc Gasol, avec succès. En effet, lorsqu'il est aligné en tant que titulaire, son rôle devient encore plus prépondérant dans la réussite des Raptors : travailleur de l'ombre, Serge Ibaka a été un des acteurs importants du titre de Toronto l'année dernière. Aussi précieux en sortie de banc qu'en tant que titulaire, le vétéran sera encore une fois essentiel à des Raptors qui comptent bien jouer les trouble-fêtes cette saison. Pour l'instant, avec une deuxième place à l'Est (34-14), le job commence bien.

Trois Africains sélectionnés pour le match des étoiles de la NBA

Les Camerounais Joël Embiid (Philadelphie Sixers), Pascal Siakam (Toronto Raptors) et le grec d'origine nigériane Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), MVP en titre ont été sélectionnés comme titulaires pour le All Star Game (match des meilleurs joueurs de la NBA) qui aura lieu le 16 février à Chicago.

Pascal Siakam est retenu pour la première fois à ce match de gala. C'est donc un énorme accomplissement pour celui dont le talent a souvent été sous-estimé à ses débuts dans la ligue Nord-américaine. Laissé en G-League pendant une année complète après être drafté par les Toronto Raptors. Le natif de Douala a travaillé trois fois plus que les autres, devenant MVP de la G-League, remportant le titre et prouvant au passage qu'il a toute sa place dans la NBA.

Intégré dans le cinq de départ par le coach de Toronto, Siakam va montrer aux yeux du monde entier son immense talent, passant du statut de réserviste à celui de joueur dominant et aidant les Raptors de Toronto à vaincre les Warriors de Golden State en Finales NBA 2019. Son leadership, son talent et sa simplicité vont finalement faire de lui le nouveau visage de la franchise canadienne. Sa sélection est donc un accomplissement que l'intéressé n'est pas prêt d'oublier.