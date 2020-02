Congo-Brazzaville: Environnement - Lancement du prix Champions de la Terre 2020

Le processus de désignation au prix « Champions de la terre 2020», la distinction environnementale la plus prestigieuse attribuée par les Nations unies, s'est ouvert le 20 janvier. Ce prix a pour objectif de reconnaître les contributions des membres exceptionnels de gouvernements, de la société civile et du secteur privé dont les actions ont eu un impact positif sur l'environnement.

Les propositions pour un Champion de la Terre sont ouvertes jusqu'au 20 mars 2020. Créé en 2005, ce prix célèbre les visionnaires dans quatre catégories : leadership en matière de politiques, inspiration et action, vision entrepreneuriale et science et innovation. « Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) cherche à reconnaître les immenses contributions de personnes de tous horizons au soutien d'une planète saine par le biais du prix des Champions de la Terre », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE. Et de poursuivre : « A une époque où l'humanité continue de détruire l'environnement, nous rendons hommage aux individus, aux communautés, aux entreprises et aux gouvernements qui font un effort supplémentaire pour protéger la Terre.»

Chaque année, les champions sont sélectionnés parmi des centaines de candidats du monde entier, dont le nom est proposé par le biais d'un processus de nomination public. La liste des candidats est ensuite soumise à un jury composé d'un large éventail d'experts en environnement qui sélectionne les lauréats.

Depuis son lancement, le PNUE a remis le prix des Champions de la Terre à quatre-vingt-treize lauréats, comme des dirigeants internationaux, des défenseurs de l'environnement et des inventeurs de technologies. Les lauréats sont constitués de vingt-deux dirigeants mondiaux, cinquante-sept individus et quatorze groupes ou organisations. « Le fait d'avoir reçu le prix Champions de la Terre a été un immense honneur pour nous. Cela nous a encouragées à travailler encore plus dur pour protéger les animaux d'Afrique du Sud », a déclaré Collet Ngobeni, membre des Black Mambas, la première unité de rangers anti-braconnage majoritairement féminine d'Afrique du Sud. « Nous pouvons tous être des champions de la Terre en protégeant la nature », a-t-elle ajouté.

Les champions de la Terre de l'année 2019 étaient : La nation du Costa Rica, pour son leadership en matière de politiques ; Ant Forest, un mini-programme chinois et une initiative de plantation d'arbres, le mouvement des jeunes pour le climat, Fridays for Future, dans la catégorie Inspiration et action ; la professeure Katharine Hayhoe, une climatologue de la Texas Tech University, dans la catégorie Science et innovation ; et la marque de vêtements de plein air Patagonia, dans la catégorie Vision entrepreneuriale. Les lauréats de l'année 2020 recevront leur prix à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu lors de la prochaine assemblée générale de l'ONU.