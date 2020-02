Sénégal: Après l'incident du match As Pikine-Casa Sports - Seydou Sané appelle à l'apaisement et récuse l'arbitre

Après l'incident survenu au stade Alassane Djigo lors du match As Pikine-Casa comptant pour la 8ème journée de la L1 de football, le président du club sudiste a appelé à l'apaisement et à éviter que pareil événement perturbateur ne se reproduise. Seydou Sané a récusé l'arbitre, souhaitant que ce dernier ne soit plus désigné pour officier un match impliquant l'équipe fanion de la Casamance.

Le président du club sudiste qui s'exprimait, mardi dernier, au cours d'un point de presse, a déploré l'incident à la fin du match As Pikine-Casa Sports. Il a appelé les joueurs, dirigeants et supporters des deux équipes à la sérénité et au dépassement pour protéger et développer le football dans la paix. Seydou Sané s'est dit prêt à rencontrer le président de l'As Pikine. « De la même manière, assure-t-il, Malamine Tamba, président des supporters du Casa, est prêt à rencontrer son collègue de Pikine pour que nous montrions à la face du monde que nous avons dépassé cet incident regrettable.»

Pour attester de la bonne foi de son club, M. Sané a garanti que le Casa Sports (toutes composantes confondues) va accueillir l'Asc Pikine à bras ouverts à Ziguinchor. Pour lui, le football doit unir les gens et non les diviser. Et pour la stabilité de notre sport-roi, le président du club sudiste a révélé avoir envoyé, mardi matin, un courrier à la Ligue professionnelle de foot pour récuser l'arbitre du match Casa Sports/As Pikine de dimanche dernier.

Seydou Sané a expliqué que sa démarche vise à préserver la sécurité de l'arbitre et celle des équipes, révélant que son club a plusieurs fois enregistré des incidents avec ce même arbitre. A son humble avis, il vaut mieux ne plus le convoquer pour les matchs du Casa Sports.