Cote d'Ivoire: Festivités du cinquantenaire de la Lonaci - Dramane Coulibaly DG - "Nous avons franchi la barre des 200 milliards F CFA en 2019"

Le jeudi 6 février 2020, à l'ouverture des festivités du cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à Sofitel Hôtel ivoire à Abidjan-Cocody, Dramane Coulibaly, Directeur général de l'entreprise, a fait le bilan de la croissance du chiffre d'affaires depuis 1992. Sur la base des chiffres, il lancé que la Lonaci va bien.

«Le chiffre d'affaires qui était à moins de 2 milliards de F CFA en 1992, a franchi la barre des 30 milliards F CFA en 1997. C'était sous la houlette de l'ex-Dg, Diallo Idriss, ici présent. Avec le plan stratégique de développement, le taux de croissance jusqu'en 2018 était d'au moins 20% par an. Nous avons franchi la barre de 92 milliards F CFA en 2018 et celle des 200 milliards en 2019 avec un taux de croissance de 123%. (... ) Nous soutenons chaque année, plusieurs activités socio-économiques, sportives et culturelles à travers le pays. Mesdames et messieurs, la Lonaci se porte bien», a-t-il lancé sous les ovations des personnalités mais également des membres du personnel de l'entreprise qui ont pris d'assaut le Palais des Congrès qui abritait la cérémonie.

«Les joueurs sont les premiers bénéficiaires de cette courbe ascendante du chiffre d'affaires . La diversification du portefeuille produit, le passage du traitement manuel des paris en numérique, et du numérique en online, sont des évolutions qui ont renforcé leur confort de jeu, leur confiance et accru considérablement leurs gains. Sur la période 2015-2019, plus de 300 milliards F CFA ont été distribués aux gagnants, tous produits confondus. Au plan de la lutte contre la pauvreté, nous avons toujours répondu présents. Chaque année, la Lonaci a apporté sa modeste contribution à l'amélioration de la vie des populations ivoiriennes à travers la construction d'écoles, de centres de santé, d'infrastructures culturelles. De 2015 à 2019, près de 3 milliards de F CFA, dont 1,5 milliard en 2019, ont été affectés à la réalisation d'œuvres sociales à travers le pays. L'amélioration des performances commerciales et financières nous autorise à aller plus loin au cours des prochains exercices», a-t-il fait savoir.

« L'objectif de vente fixé par le Conseil d'administration pour cet exercice est d'un peu plus de 258 milliards F CFA »

Le président de la l'Assemblée du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio et Amadou Soumahoro, président de l'Assemblée nationale étaient également présents . Le Sénégalais Amadou Samba Kane, président de l'Association des loteries d'Afrique (Ala), conduisait également une forte délégation de Directeurs de sociétés de loterie du continent pour assister au début des festivités des 50 ans de la Lonaci qui a vu le jour le 26 mai 1970, deux mois après la promulgation de la loi sur les jeux de hasard en Côte d'Ivoire (le 20 mars 1970).

Pour le DG de la Lonaci, depuis 2012, l'entreprise a adopté une stratégie basée sur une projection à l'horizon 2020, actualisée tous les trois ans. Et que sa mise en œuvre a permis de renouveler l'outil de production et d'ouvrir le chantier de la digitalisation lors des deux premières phases. Et à partir de 2017, selon le Directeur général, l'entreprise s'est attelée à poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de façon «plus rigoureuse et volontariste en mettant en place des outils modernes et performantes de gestion».

Dramane Coulibaly a assuré que la direction poursuivra ses actions engagées pour la modernisation de la gestion de l'entreprise. Il annonce même le lancement des travaux de construction d'un siège flambant neuf et moderne. «Nous accélérons la cadence pour le bon aboutissement de plusieurs chantiers déjà ouverts au plan commercial. L'objectif de vente fixé par le Conseil d'administration pour cet exercice est d'un peu plus de 258 milliards F CFA.

Nous poursuivons la dématérialisation d'une grande partie des activités afin de conquérir une nouvelle cible plus jeune et plus outillée dans les Tic. Le site parie en ligne et en direct sera totalement opérationnel. Au plan organisationnel, la Lonaci s'est engagée dans une démarche qualité avec le processus de la certification aux trois normes de son secteur d'activité. C'est-à-dire, la norme Iso-9001 version 15, la norme 27001 version 13 et la norme WLA version 16. La sécurisation du système d'information et la mise en conformité de la loi sur les données à caractère personnel aussi bien des clients que des agents de la Lonaci seront accentuées », a-t-il promis.

Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a félicité la Direction de la Lonaci pour la qualité du travail effectué. Il a surtout invité les responsables de l'entreprise à poursuivre les reformes concernant la digitalisation, afin de, selon lui, rapprocher la structure de la population.