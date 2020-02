Cote d'Ivoire: Leadership féminin, grossesse en milieu scolaire - La Fondation Sephis sensibilise les jeunes filles de Yopougon

La troisième édition de la caravane dénommée Séphis Tour, a démarré ce jeudi 6 février, au lycée moderne de jeunes filles de Yopougon.

Le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon a vécu une ambiance particulière le 6 février. La fondation « Séphis » avec à sa tête, Mme Sefora Kodjo, Epouse Kouassi, y a organisé, en partenariat avec l'Unicef, la troisième édition de sa caravane de sensibilisation, à l'intention des élèves de ce lycée d'excellence, auxquelles se sont jointes celles du lycée Simone Ehivet Gbagbo de Yopougon et du lycée moderne Yopougon-Andokoi.

Dénommée « Séphis Tour », cette caravane de sensibilisation porte notamment, sur le leadership féminin, la promotion et la protection du genre, l'entrepreneuriat et les grossesses en milieu scolaire.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de Mme Tra Sylvie, chef de service administration et appui à « Education pour tous », représentant la directrice des Ecoles, Lycées et Collèges, présidente de la cérémonie.

Elle avait à ses côtés, Mme Kra Assié, représentant le directeur de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle Abidjan 3, Mme Tiémoko Albertine, proviseur du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. Ainsi que plusieurs responsables et encadreurs.

A l'occasion, la représentante de la directrice des Ecoles, Lycées et collèges, a salué cette initiative, qui dira-t-elle, rentre dans le cadre des activités du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et particulièrement de la direction des Ecoles, lycées et collèges. A savoir favoriser l'accès et le maintien de la jeune fille dans les classes scientifiques ; encourager les jeunes filles à s'impliquer dans les défis qui concernent leurs communautés respectives ; préparer une relève féminine dynamique et avertie ; éduquer une jeunesse consciente et responsable ; promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation de la jeune fille.

« La caravane Sephis Tour est une belle lucarne qui nous permet de déployer notre vision, en étant acteur dans la réalisation dudit programme qui sillonne toute l'étendue du territoire pour former les jeunes filles. Nous sommes fiers d'y apporter notre appui institutionnel », a-t-elle affirmé. A propos des grossesses de la jeune fille en milieu scolaire, madame Tra Sylvie a rappelé que des sanctions pénales et professionnelles sont prévues contre les auteurs.

Dans le même sens, Mme le proviseur du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon a indiqué que « Sephis Tour » est une opportunité pour les jeunes filles des lycées et collèges, d'acquérir des valeurs cardinales. Entre autres, le leadership, l'Excellence, l'estime de soi qui, feront d'elles des modèles achevés de femme de demain. « Un tel idéal de moralisation, d'éducation et surtout de renforcement de capacités de la jeune fille, ne peut que trouver l'adhésion totale et entière de mon établissement ; Je me prends à rêver qu'à la fin de cette caravane, des retombées heureuses sur l'éducation de la jeune fille notamment le leadership féminin se feront sentir », a-t-elle affirmé.

La présidente de la fondation Séphis a quant-à-elle, souligné que quatre villes de la Côte d'Ivoire, à savoir, Man, Séguéla, Bingerville et Abidjan (Yopougon, Bingerville, Cocody, Abobo, Koumassi) seront visité cette troisième édition de la caravane. « Cette année, l'innovation majeure est la compétition de neufs établissements représentés par 10 filles (en classe de première) par école. Elle consistera à renforcer leurs capacités en leadership afin de leur permettre de former à leur tour, les plus jeunes de la classe de 4éme dans l'optique d'impacter positivement leur taux de réussite scolaire. L'établissement dont les élèves filles de la 4éme auront le meilleur taux de réussite scolaire, sera distingué par l'installation d'une salle multimédia offerte par la fondation SEPHIS en partenariat avec Unicef et l'Ambassade du Canada », a-t-elle noté.

La journée a été également, marquée par des panels et autres messages de sensibilisation aux bonnes mœurs, à l'intention des jeunes filles qui ont effectué nombreuses le déplacement.