Cote d'Ivoire: Promotion de l'information agricole - Les étudiants journalistes et communicants de l'Istc sensibilisés

A l'initiative de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) et CommodAfrica, s'est tenu du 28 au 31 janvier, le 2e séminaire de sensibilisation des étudiants journalistes et communicants aux questions agricoles.

Plusieurs thématiques ont servi de support aux échanges entre les étudiants, les experts et acteurs de la chaîne de valeur agricole. Entre autres "Journaliste et communicant, connais-tu ton agriculteur ?", "Le nouveau visage de l'agriculture" , "Produire pour consommer".

La conférence inaugurale a campé l'environnement dans lequel évoluent les agriculteurs en s'interrogeant autour du thème : « A quels défis sont confrontés aujourd'hui agriculteur/ éleveur en Côte d'Ivoire ».

Par ailleurs, intervenant sur les clefs de compréhension du choix des bailleurs et des banques dans le financement de leurs projets agricoles, le directeur exécutif adjoint du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (Firca), Oumar N'Diaye, a indiqué que le demandeur doit être une entité crédible avec des références solides, une gouvernance irréprochable et un système de redevabilité.

Les animateurs du séminaire sont issus d'horizons divers : agriculteurs, éleveurs, bailleurs, agro-industriels, blogueurs.