Algérie: Le FLN valorise le dialogue national entre l'ensemble des Algériens

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a valorisé, jeudi, les démarches du dialogue national "sérieux et rassembleur" entre l'ensemble des Algériens en tant que "voie optimale pour réaliser les revendications légitimes".

Les consultations initiées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec des personnalités nationales, chefs de partis et représentants de la société civile "sont de bon augure pour la mise en place d'une solide plateforme de consensus et l'ouverture de larges perspectives à la participation de tous les Algériens à la réussite de la prochaine étape", a estimé le parti du FLN dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son bureau politique.

Soulignant "son appui à tous les efforts consentis pour faire face à toute manifestation et forme d'extrémisme et de distinction entre Algériens", le parti salue la décision du Président de la République relative à la promulgation d'une loi criminalisant les discours de haine et de division afin de renforcer l'unité et la fraternité au sein de la société et garantir la divergence d'opinions dans le cadrede la Constitutions et des lois de la République.

Concernant les questions internes au parti, le FLN a appelé ses militants au "renforcement des rangs, à l'adhésion autour des structures partisaneset au traitement des points faibles", mettant l'accent sur l'impératif d'œuvrer davantage "à la réunion des conditions favorables à la tenue et à la réussite de la session du Comité Central (CC) et l'installation de la commission nationale pour la préparation du Congrès".

Le FLN a rendu hommage, par ailleurs, à l'Armée nationale populaire (ANP) qui veille à la sécurité de l'Algérie, à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à sa protection contre toute menace et danger, saluant par la même les corps de sécurité qui "s'acquittent de leurs missions avec une grande civilité et un sens élevé du professionnalisme".

Sur le plan international, le FLN a dénoncé "le sinistre Deal du siècle", le qualifiant de tentative "désespérée visant non seulement à compromettre toute chance d'établir un Etat palestinien indépendant mais également à torpiller les fondements même de cette cause", réitérant, dans ce sens, son soutien "constant et ferme" au peuple palestinien en vue de la réalisation de ses objectifs et l'édification d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale.