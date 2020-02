Madagascar: Mode - « Mihamy Mada fashion » signe sa première édition

Les têtes pensantes de « Mihamy Mada fashion » lors de la conférence de presse d'hier.

Coup de neuf dans le monde de la mode. Dans le cadre du projet « Mihamy Mada fashion », trois jours seront consacrés au stylisme et à la création. Un événement national qui se tiendra chaque année.

Stylistes et modélistes ne manquent pas à Madagascar, c'est la plateforme qui fait défaut. Dorénavant, une lueur d'espoir porte le nom de « Mihamy Mada fashion ». Un événement national annuel qui rassemblera le gratin de la création et de la haute couture malgache. Pour cette première édition, défilés de mode, expositions, spectacles, rencontres et réflexions vont rythmer les trois jours du 13 au 15 février au Palais des Sports Mahamasina.

Si le public lambda ne soupçonne pas l'existence de la haute couture malgache, « Mihamy Mada fashion » permettra de donner une envergure internationale au stylisme « Made in Madagascar ». Le but est surtout de promouvoir l'entrepreneuriat dans ce domaine, tout en favorisant la production des matières premières locales comme le "landy", le rafia ou encore le coton.

L'événement fédérera toute catégorie évoluant dans le microcosme de la mode. Maroquinerie, joaillerie, esthétique et haute couture, rien ne sera laissé au hasard. Selon les organisateurs, « l'idée est de mettre en avant la beauté du « vita malagasy » et de faire connaître aux jeunes, qu'ils soient étudiants ou lycéens le monde du stylisme et de la création. Effectivement, ce sera une grande occasion pour les stylistes-créateurs d'étaler leur savoir-faire, défendre leur influence et de donner une vision avant-gardiste de la mode. » Dans la concrétisation de cette manifestation artistique, le ministère de la Communication et de la Culture travaille main dans la main avec des professionnels de l'événementiel.