Madagascar: Coronavirus - Les précautions de l'Etat malgache pour contenir le fléau

Le nouveau coronavirus baptisé 2019-nCoV est désormais présent dans 25 pays du monde et ne cesse de se propager.

Il est classé par l'Organisation mondiale de la Santé en tant qu'« urgence de santé publique de portée internationale » depuis le 30 janvier 2020. Face à la capacité limitée de Madagascar pour se protéger de ce virus, le ministère de la Santé publique et le ministère des Transports ont tenu hier une conférence pour présenter toutes les mesures préventives adoptées par l'Etat, afin de réduire au minimum l'arrivée du coronavirus sur le territoire malgache.

Nous en avons déjà parlé ici, les compagnies aériennes desservant Madagascar sont tenues de ne pas transporter de passagers en provenance de Chine ou ayant transité par ce pays. Dans le cas contraire, la mise en quarantaine est obligatoire et est prise en charge entièrement par la compagnie aérienne. Même chose pour les navires et leurs consignataires ; ils doivent respecter les mesures d'arraisonnement et communiquer au préalable à la capitainerie, ainsi qu'aux ports de partance et de transit, les informations relatives aux états de santé des passagers. Quant aux aéroports et ports, les mesures de contrôle sanitaire de tous les passagers et les membres des équipages ont été renforcées.

La collaboration multisectorielle dans les échanges d'informations, surtout concernant le contrôle des passeports qui permet de retracer l'itinéraire de chaque passager, doit également être renforcée. Et bien évidemment, des infrastructures de prise en charge sont disponibles auprès de chaque aéroport et port afin de garantir la prise en charge immédiate d'éventuels cas suspects. Mais outre les ports et les aéroports, les gares routières aussi sont invitées à renforcer l'enregistrement des passagers avec leurs contacts téléphoniques. La liste des passagers doit être gardée et sécurisée pour une période de quatre semaines.

Mesures pour le personnel des formations sanitaires et agents communautaires (AC). Le personnel des formations sanitaires et les AC doivent utiliser un système de collaboration avec les autorités locales, faire usage des définitions de cas afin de mieux surveiller cette maladie, et avertignaler les autorités sanitaires et administratives les plus proches si une personne venant de Chine venait à présenter les symptômes de la maladie. Mais ce n'est pas tout, ils sont également tenus de s'assurer de la véracité des informations rapportées à travers une visite à domicile de la personne suspectée. Ils assurent également la prise en charge de toute personne suspectée selon les recommandations, et acheminent les prélèvements à l'Institut Pasteur de Madagascar en suivant la procédure recommandée.

Pour la population, un guide sur les bons gestes d'hygiène à adopter afin de ne pas contracter ce virus, notamment le lavage fréquent des mains avec du savon, sera publié et affiché un peu partout. Un numéro vert, le 910, est à la disposition de tous pour éviter les désinformations. Il convient également de ne pas avoir un contact rapproché avec une personne présentant des problèmes respiratoires et qui a récemment séjourné en Chine. Si les symptômes de la maladie se manifestent après un contact avec une personne qui était en Chine ces derniers temps, la bonne réaction est d'aller se faire ausculter au plus vite par un médecin dans un établissement sanitaire. Enfin, il est demandé à tous les Malgaches d'éviter toute stigmatisation qui pourrait entraver le contrôle de la maladie.