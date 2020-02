Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Alain Lubamba commente à chaud l'avis du Ministère Public sur le recours de Fayulu !

Mardi 15 janvier 2019, la Cour Constitutionnelle a pris l'affaire en délibéré après que toutes les parties engagées dans l'affaire du recours en contestation des résultats provisoires de Martin Fayulu Madidi aient présenté leurs moyens de défense.

Si tout va bien, elle pourrait se prononcer au plus tard, le 21 janvier prochain. De sorte que le Protocole d'Etat dont les dispositions et autres formalités sont déjà lancées, puisse organiser, au nom de la RD. Congo, la cérémonie de passation de fanion des pouvoirs entre Kabila, le Président sortant, et son successeur qui sera proclamé définitivement élu. Ici, Alain Lubamba wa Lubamba, décryptant l'avis du Ministère Public, se déchaîne. Il en fait, en effet, l'exégèse dont il livre, après analyse, un point de vue plus que tranchant.

A lire ses commentaires, ci-dessous, il y a lieu d'y trouver quelques idées permettant de scruter, sans complaisance, ni postures farfelues, l'horizon de ce que pourrait être la suite de ce feuilleton, selon que le verdict attendu de la Cour Constitutionnelle jettera indubitablement son dévolu sur l'un des candidats sur les vingt-et-un que comptait la course à la Présidentielle du 30 décembre 2018.

Contentieux sur la Présidentielle 2018

Commentaires exclusifs de l'Honorable Alain Lubamba wa Lubamba sur l'Avis du Ministère Public

Nous avons tous suivi l'audience à la Cour Constitutionnelle de ce jour qui était publique. De mon point de vue, l'avis du Ministère Public en rapport avec le recours du Candidat Martin FAYULU selon lequel la requête de ce dernier est irrecevable et non fondée, est tout à fait valable. Cela s'explique dans la mesure où il est clairement visible que les avocats de la Dynamique de l'opposition semblent n'avoir pas intégré les aspects techniques relatifs aux contentieux en matière électorale.

J'ai noté par exemple que :

Premièrement : ses avocats ont dirigé leur action contre la CENI qui, au regard de la loi électorale est une experte et non un acteur politique dans la bataille électorale.

Deuxièmement : le candidat Martin FAYULU a introduit à la Cour Constitutionnelle deux requêtes respectivement au nom de LAMUKA et de la Dynamique de l'opposition et enrôlées sous deux numéros différents; ce qui est une entorse à la loi.

Aussi, le Ministère Public a fait savoir que Martin FAYULU n'avait pas qualité pour ester en justice au nom de la Dynamique de l'opposition au regard des Statuts la créant. D'autant plus que le flou est entretenu par les Statuts eux-mêmes.

Troisièmement : j'ai également noté dans cet avis du Ministère Public qui a relevé certaines contradictions dans les chefs de demande dans la requête qui, tantôt, demande l'annulation des scrutins, tantôt la proclamation du candidat Martin FAYULU comme élu.

Au regard de ce qui précède, si la Cour Constitutionnelle respecte, d'une part, la Constitution et, d'autre part, la loi électorale telle que votée par les deux Chambres du Parlement et promulguées par le Président de la République, elle devait suivre l'avis du Ministère Public et confirmer les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.