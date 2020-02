Congo-Kinshasa: Réformes des lois et politiques publiques en faveur des PVH - Irène Esambo et Me Patrick Pindu peaufinent des stratégies

"La nécessité de l'intégration des personnes vivant avec handicap dans les politiques et programmes de développement durable de la RDC". C'est le thème qui a été sérieusement développé, jeudi 6 février 2020, à la paroisse Notre Dame d'Afrique située dans la commune de Lemba, au cours d'un atelier de consultation provinciale des organisations des personnes handicapées de Kinshasa sur les réformes à mener pour influencer les lois et politiques de développement durable du gouvernement en faveur des personnes vivant avec handicap. Organisé par la fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap (Fenaphaco), cet atelier a connu la participation remarquable de la ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes handicapées, Me Irène Esambo. Et, il a été organisé avec l'appui technique et financier des ONGs telles que National for Democracy (NED), Word Mouvement for Democracy (ODR), IDEA et le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH).

Pour la ministre Esambo, cet atelier se focalise sur une consultation des personnes handicapées pour orienter leur vision par rapport aux différentes réformes que la RDC est en train d'entreprendre. Ces orientations vont aider non seulement à ce que le pays puisse orienter ses politiques et programmes du gouvernement, mais aussi, la conception du ministère délégué en charge des personnes handicapées afin que celui-ci puisse influencer la donne de la prise en compte de situation de handicap dans les autres départements du Gouvernement de la RDC.

" A l'issue de ces assises, je vous exhorte de formuler des résolutions plausibles qui vont mettre la question de handicap au centre de tout afin que nous puissions les utiliser au niveau du ministère. En ce qui me concerne, nous allons organiser beaucoup d'activités. Notamment, le processus d'élaboration de la loi sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Cette loi doit rencontrer toutes les lois internationales et les besoins des personnes handicapées", a précisé la Ministre Irène Esambo.

Pour sa part, Me Patrick Pindu, Coordinateur national de la Fenaphaco, a laissé entendre que ces assises ont, entre autres, ouvert une brèche pour procéder à la sensibilisation sur le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, lequel a été adopté le 29 janvier 2018 par les Chefs d'Etats africains des pays membres de l'Union Africaine. Il sied de souligner que cet instrument juridique souffre de sa ratification et signature dans certains pays. D'ailleurs, au niveau du FOPHAC, indique Me Pindu, des lettres ont été adressées aux ministres des affaires sociales en charge des personnes handicapées, des affaires étrangères et des droits humains afin que ce protocole soit ratifié et signé par la République démocratique du Congo afin de promouvoir les droits des personnes handicapées dans toute l'étendue de la RDC.

" Le développement de la démocratie de la République démocratique du Congo passe par la participation de tous les citoyens aux décisions qui les concernent. Incontestablement, en RDC, les personnes à besoins spécifiques ou PVH sont considérées comme des citoyens de seconde zone, mineurs, inactifs. D'où, la consultation et la participation des personnes vivant avec handicap dans toutes les questions d'intérêt national, les lois, les politiques publiques et programmes durables du pays, doivent intégrer les besoins spécifiques, car elles font partie intégrante de la population", a souligné Me Patrick Pindu.

Et d'ajouter que ça fait 5 ans que la RDC a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées, mais sa législation n'est pas toujours conforme à cet instrument juridique international garantissant les droits des personnes vivant avec handicap ; il n'y a pas de réforme menée selon l'esprit de ladite convention. Par conséquent, les personnes vivant avec handicap continuent à vivre dans une situation déplorable, leurs droits sont violées du jour au lendemain ; elles sont privées du droit d'accès aux soins de santé de qualité, à l'éducation, à l'emploi, à la mobilité, aux sports et loisirs, à la formation professionnelle, de la participation à la vie politique et publique, de circuler et de vivre en toute autonomie. Bref, elles vivent, selon Me Patrick Pindu, dans la pauvreté la plus accrue en RDC, alors que la Charte du pays, à son article 49, garantit leurs droits.

Il convient de retenir que la question du respect des droits des personnes handicapées relève de l'obligation de l'Etat, leurs organisations ne peuvent que jouer un rôle supplétif. C'est-à-dire, accompagner le gouvernement dans ses actions en leur faveur. C'est la raison pour laquelle Me Patrick Pindu a lancé un appel aux organisations des PVH à renforcer leurs coordinations en vue de leur crédibilité ainsi que leur synergie, et à multiplier les actions. C'est dire que c'est au gouvernement de réaliser des actions concrètes pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap.

Au cours de ces assises, plus de 50 organisations des PVH et 10 organisations de la société civile ont été outillés par Me Emmanuel Kabengele sur la nécessité d'une politique nationale et d'un plan national pour la promotion et la protection des PVH et le rôle à jouer par celles-ci dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. Aussi, M. Gérard Bisambu est intervenu sur la nécessité de la réforme des lois et politiques du Gouvernement incluant les PVH en RDC aux niveaux national et provincial.