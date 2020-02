Congo-Kinshasa: Linafoot - Maniema Union surclasse Motema Pembe 2-0 à Kindu

C'est pratiquement ce qu'on appelle "l'impolitesse du ballon". Le Daring Club Motema Pembe, fraîchement éliminé de la Coupe de la Confédération où il a laissé une très bonne impression, avec 7 victoires en 12 matches, dont 3 à l'extérieur du pays, loin de ses supporteurs, a été battu par l'AS Maniema Union 0-2, jeudi 6 février, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, à sa première apparition après l'aventure africaine, en match comptant pour la 7ème journée, match en retard de la manche aller du 25ème championnat national. La prochaine sortie intervient ce dimanche 9 février contre l'AS Dauphins noirs, à Goma.

Un peu timide à l'entame du jeu, DCMP a été très vite surpris par l'ouverture du score de Denis Likwela Yelemaya à la 6ème minute sur pénalty consécutif à une faute de main de Mukoko Amale dit "Soso". Alors que le capitaine Doxa Gikaji et ses coéquipiers voulaient se jeter dans le jeu à la quête d'une égalisation, Denis Likwela Yelemaya, encore et toujours lui, revient cette fois-ci à la 25ème minute d'une contre-attaque pour le deuxième but, signant ainsi son doublé dans ce match. Toutes les tentatives de Motema Pembe de vouloir faire quoi que ce soit avant la mi-temps se sont avérées vaines.

A la reprise, Dcmp ne réussira pas, non plus, malgré les changements opérés par le coach Isaac Ngata. Au finish, Maniema Union sortira victorieux de ce match en souffrance qui a connu beaucoup de reports, à la demande de Motema Pembe.

L'équipe de Kindu consolide ainsi sa deuxième place au classement avec désormais 36 points, 17 matches joués, contre 30 points à Motema Pembe en 15 sorties. Après cette humiliation, les Immaculés restent encore dans cette partie du pays où ils vont jouer dimanche 9 février contre Dauphins noirs, à Goma.

Bukavu Dawa s'incline devant Mazembe 1-2

De l'autre côté du stade de la Concorde de Kadutu, dans le Chef-lieu du Sud-Kivu, l'OC Bukavu Dawa s'est incliné à domicile in-extremis devant le Tout-Puissant Mazembe 1-2, en match de la 16ème journée. Mazembe a marqué le premier but par l'entremise de Joseph Ochaya (28ème), avant que le même Ochaya (35ème) n'égalise pour les locaux, but contre son camp. Une confusion entre le gardien Sylvain Gbohouo l'a poussé a dégagé le ballon en cascade pour l'égalisation. C'était le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Bukavu Dawa a bien tenu jusqu'au bout, avant de céder dans les temps additionnels. Le diable s'appelle Jackson Muleka (90+3), qui a inscrit son dixième but dans ce championnat. Il devance désormais Vinny Bongonga (9 buts) qui n'a pas marqué à Kindu.

Par cette victoire, Mazembe totalise 41 points pour 16 matches, alors que Bukavu Dawa est toujours bon dernier avec 8 points, 18 matches.

Le dimanche 9 février, Mazembe sera reçu par Nyuki à Goma, tandis que Bukavu Dawa doit rejoindre Kinshasa où V.Club l'attend mercredi 12 février, au stade des Martyrs.