Congo-Kinshasa: L'année de l'action du Président Félix Tshisekedi - Les préalables pour réussir

L'année 2019 était pour le Président de la République, une année pour apprendre et pour connaitre mieux le Congo, d'une part, mais aussi de voir ce que valent ses collaborateurs et ses partenaires du FCC, d'autre part. Le peuple congolais ne lui tient pas tellement rigueur au sujet des tâtonnements observés pendant cette période.

Ayant lui-même compris que le peuple congolais attend de lui des actions de nature à poser les bases du changement politique, sociale et économique réclamé pat tous, le Président de la République a décrété que l'année 2020 est une année de l'action. Le peuple a entendu trop de discours, maintenant il attend des actions.

Cette année 2020 est celle où le Président Félix et son gouvernement doivent démontrer aux congolais qu'ils sont à la hauteur des défis politiques, sociaux, économiques et sécuritaires qui se posent au pays. Je peux me permettre de dire que l'avenir politique du Président dépendra de ce qui sera fait au courant de cette année 2020.

Le succès de cette année 2020 ne dépendra plus des discours, mais des actions orientées vers la satisfaction des besoins du peuple congolais. La réussite desdites actions dépendra de la réalisation de certains préalables dont :

Evaluer ses propres collaborateurs

Après une année d'exercice du pouvoir, il est clair que le Président de la République connait maintenant mieux ses collaborateurs. Il doit avoir le courage de donner plus d'espèce, plus de moyens aux collaborateurs qui ont fait preuve de compétence, d'ingéniosité, d'intégrité et de capacité de travail en équipe. Il parait qu'ils sont moins nombreux.

Il doit se débarrasser de tous les affairistes et les colporteurs politiques qui l'entourent.

Il doit s'entourer des hommes et des femmes qui montrent par leur travail et conduite qu'ils ont le souci de le voir réussir.

Quand Mandela avait constaté que son épouse Winnie était devenue un handicap à son action politique, il s'en était séparé. Le Président Félix devrait faire la même chose avec tous ses amis, militants ou partenaires qui ne sont pas à la hauteur de l'aider dans la réalisation de sa vision pour la Congo.

Il doit courageusement se séparer de tous les médiocres.

Engager un débat ouvert et sincère avec ses partenaires du FCC

Durant les 18 ans de pouvoir de Mr Joseph Kabila, beaucoup de membres du FCC avaient participé activement au pillage, à la paupérisation des congolais et l'enrichissement illicite et à la violation des droits de l'homme. Nous pensons qu'avec l'alternance, ils allaient saisir l'occasion pour faire amende honorable, mais ce n'est pas le cas.

Au sein du gouvernement, ils semblent travailler à contrecourant pour empêcher ou bloquer la mise en œuvre des programmes capables d'améliorer les conditions de vie des congolais, alors qu'ils sont en coalition avec le Président de la République. Tout donne à croire que les membres du FCC sont contre leur partenaire.

L'année de l'action ne peut pas réussir sans le concours des membres du FCC. D'où l'urgence d'engager des échanges ouverts et sincères pour avoir ce qu'ils veulent et prendre des mesures qui s'imposent pour faire avancer le pays. Il est hors de question que le pays soit pris en otage par les membres du FCC.

Doter le pays d'un appareil judicaire dissuasif

La contribution du pouvoir judicaire est très attendue pour le succès des actions promises par le Président. Il est urgent de remplacer, conformément aux lois, tous les juges et magistrats véreux par des magistrats et juges compétents et intègres. Avec les animateurs actuels des institutions judiciaires, il n'est pas possible d'avoir un appareil judiciaire totalement dissuasif et intègre.

Les personnes qui seront impliquées dans les actions promises par le Président ne peuvent travailler avec sérieux et intégrité que si elles voient que la justice est capable de les inquiéter en cas de dérapage. Sinon, la recréation va continuer. La réalisation de ses préalables donnera des indications claires sur la volonté du Président de réussir l'année de l'action.

Gardons les yeux ouverts.

Kinshasa, le 03 février 2020

Me Jean Claude Katende

(Whatsapp +243811729908)

Le Gardien du Temple.