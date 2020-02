Madagascar: Exposition - « Hakanto Contemporary » à Ankadimbahoaka

D'une sobriété mais aussi d'une grande classe. C'est un espace lumineux transcendant ses visiteurs par la sobre présentation des œuvres qui s'y exposent, que l'on a eu le privilège de découvrir du côté d'Ankadimbahoaka.

Un lieu d'expression et de création comme il y en a tant d'autres penseront certains, mais c'est avant tout un endroit qui respire l'art contemporain dans toute sa splendeur, affirmeront d'autres. « Hakanto Contemporary » ouvrira d'une manière officielle ses portes au grand public à partir de demain. Au cœur d'une architecture tout ce qu'il y a de plus moderne, imaginé par le fameux Yvars Mangera, ce lieu représente parfaitement autant le côté exclusif qu'abstrait de l'art contemporain.

Ce domaine qui suscite dès les premiers pas qu'on y pénètre, une envie de découverte, d'expression et surtout de partage. Avec comme fer de lance l'artiste Joël Andrianomearisoa, le Fond de dotation HY et le groupe Filatex qui veillent au grain, cet espace promet d'apporter plus de lumière sur la richesse de la créativité contemporaine de la Grande île.Surprenant et audacieux, « Hakanto Contemporary » s'annonce comme incontournable pour tous les férus d'art de la capitale. Autant par la pluridisciplinarité qui s'en dégage que l'éclectisme des univers artistiques qui s'y exposent, ce lieu nous promet aussi moult émotions.

Une belle vitrine

« Revaloriser l'art et la culture à Madagascar est plus qu'un devoir que chaque artiste se doit d'accomplir. C'est pourquoi, il nous importait de tout mettre en œuvre pour que ce lieu existe. Faire en sorte que Hakanto Contemporary devienne une vitrine de l'art et un lieu qui cristallise le talent, l'inspiration et l'imaginaire de nos artistes », souligne Joël Andrianomearisoa, lui qui a fièrement représenté Madagascar à la Biennale de Venise l'année passée. En outre, ce lieu sera aussi une plateforme qui contribuera activement au dialogue entre la scène locale et internationale, pour mieux affirmer aussi la singularité d'une culture contemporaine. Pour sa grande ouverture, il accueille une douzaine de talents dont la sobriété de leurs œuvres subjugue aussi bien que leur simplicité. On y retrouve notamment les écrits inédits des illustres Jean-Joseph Rabearivelo et Elie Rajaonarison. Avec comme objectifs les projets créatifs pour aider à l'émergence des artistes nationaux.