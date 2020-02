Madagascar: Coopération Inde-Madagascar - Soutien à la résilience aux catastrophes

L'Inde soutient Madagascar suite aux dégâts causés par les intempéries du mois dernier.

Des matériels de secours, des produits alimentaires, des biens de consommation essentielle, des vivres, des tentes, des chaussures, des lampes, des désinfectants, etc. autant de dons ont été débarqués par le navire de guerre indien Airavat au port d'Antsiranana le 30 janvier dernier, et réceptionnés par le Premier ministre Christian Ntsay. « L'Inde se tenait aux côtés de Madagascar dans son heure de besoin. Notre action rapide pour détourner INS Airavat pour soutenir les opérations de secours contre les inondations à Madagascar est plus éloquente que nos paroles. Nous sommes souvent le premier pays à apporter son aide chaque fois qu'un voisin fait face à une catastrophe naturelle », a indiqué Abhay Kumar, ambassadeur de l'Inde à Madagascar. Pour sa part, le Premier ministre Christian Ntsay n'a pas manqué de remercier l'Inde pour ce soutien.

« Ce moment est le témoin d'excellentes relations historiques entre l'Inde et Madagascar et nous sommes très fiers d'assister à ce témoignage de solidarité, de générosité et de fraternité. Madagascar est confronté à un défi majeur car 7 des 22 régions sont sérieusement touchées. Votre présence ici est très bienvenue » a-t-il noté. Par ailleurs, le président Andry Rajoelina a remercié, sur tweeter, le Premier ministre indien Narendra Modi ainsi que le ministre de la Défense Nationale Indien Rajnath Singh pour avoir soutenu le peuple malgache suite aux fortes inondations.

Un message répondu par le Premier ministre indien Narendra Modi. « L'Inde est connectée à Madagascar par l'Océan Indien, l'Inde s'est engagée à soutenir Madagascar dans les bons et les mauvais moments. Nous exprimons notre enthousiasme à travailler Madagascar, afin d'assurer la sécurité et la croissance de tous dans la région de l'Océan Indien », a-t-il publié. Bref, la coopération bilatérale entre les deux pays s'améliore davantage.