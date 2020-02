Madagascar: Fondation BOA - Ministère de la Santé - OMS - Le CHU-JRA Befelatanana doté d'un centre de vaccination

Un centre de vaccination de plus à Antananarivo, grâce au partenariat entre le ministère de la Santé publique, l'OMS et la Fondation BOA Madagascar.

Le ministre de la Santé publique, la présidente de la Fondation BOA Madagascar, et la représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont inauguré hier le nouveau centre « Ami de la vaccination » du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana.

La mise en place de ce centre de vaccination est le fruit de la signature d'une convention de partenariat entre l'OMS et la Fondation BOA, le 18 décembre de l'année dernière. Avec ce projet, les deux entités entendent apporter une solution à la difficulté d'accès aux vaccins des enfants en bas âge. Un problème qui persiste à Madagascar, puisque selon les récentes enquêtes menées par le ministère de la Santé publique, 64,22% des enfants de moins de 23 mois ne reçoivent pas les doses de vaccins requises dans les centres de santé. Le but est donc de revitaliser les vaccins de routine et de rehausser la couverture vaccinale dans le pays. Ce projet ne vise pas seulement les enfants en bas âge. Les enfants de moins de 15 ans ainsi que les femmes enceintes font également partie des cibles.

Les vaccins pour tous. D'après la déclaration du ministre de la Santé publique, le Pr Ahmad Ahmad, lors de cette cérémonie d'inauguration : « Ce nouveau centre pourra accueillir plus de 300 enfants à vacciner par mois ». Et pour l'ensemble des centres qui seront créés via ce partenariat, les initiateurs envisagent de toucher un million d'enfants et de femmes enceintes. Ensuite, en ce qui concerne la contribution de chaque partie lors de la réalisation de ce projet, la Fondation BOA a pris en charge les travaux selon les normes et standards indiqués par le ministère de la Santé. Pour sa part, l'OMS s'occupe de la formation des acteurs qui travaillent dans le centre, mais également des aspects techniques du projet.

D'autres centres à venir. Dans son allocution, la présidente de la Fondation BOA, Sidika Akbaraly, a également fait savoir que les travaux pour le prochain centre de vaccination à Analamanga débuteront bientôt. Cela figure parmi les projets de la fondation pour cette année 2020. Et en plus de ces deux centres, la construction d'écoles à Mampikony et d'un hôpital à Mananjary sont aussi prévues. Enfin, la fondation a profité de cette cérémonie pour offrir des denrées aux enfants démunis de l'hôpital de Befelatanana. Ces dons se composent d'un lot de lait infantile et de divers produits de première nécessité.