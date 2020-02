Madagascar: Antsirabe - La municipalité manque de matériel

Outre le circuit administratif et la conséquence de la grève du personnel qui a perduré plus d'une année, le manque de matériel retarde également le travail et le service au sein du service de l'état civil de la commune urbaine d'Antsirabe.

Ceux qui ont déposé une déclaration de naissance au mois de janvier, par exemple, ne recevront le premier acte de naissance de leurs enfants qu'au mois de mars. Le personnel du service ne traite actuellement que les dossiers reçus au mois de décembre.Afin d'y apporter des remèdes et opérer un changement dans ce service le plus consulté au niveau de la commune, Honoré Rasamimanana, le maire fraîchement élu dans la ville d'Eaux l'a visité.

Après avoir observé les failles, principalement le manque de matériel informatique notamment sans imprimante, il a annoncé qu'il faut chercher des partenaires pour pouvoir s'en procurer. « Avec une nouvelle imprimante, le personnel pourra accélérer le rythme de leur travail », affirme-t-il. Il a également profité de cette occasion pour assurer au public rencontré au bureau de l'état civil, que l'amélioration de la qualité de service fait partie de ses priorités.

L'ouverture à des partenaires privés est donc lancée pour apporter des solutions à l'insuffisance de matériel à l'état civil comme à la voirie où beaucoup de véhicules encore réparables sont hors de service depuis des années. « La remise en état de ces voitures nous permettra d'accélérer le travail sur l'assainissement et l'organisation générale de la ville », fait remarquer un employé. Il n'a pas manqué d'affirmer que ce problème matériel fait partie des séquelles de la mauvaise gouvernance laissée par l'ancien maire et son équipe, qui se trouvent actuellement en prison pour détournement de fonds et de biens publics.