Le parti Umma a affirmé son rejet catégorique de la normalisation avec Israël, et l'imam Al-Sadiq al-Mahdi, chef du parti Umma - a tenu jeudi une conférence de presse au siege du parti sur l'évolution de la situation politique et la rencontre Alburhan-Netanyahu - que la normalisation nuit à l'intérêt national, arabe et islamique, et que la situation constitutionnelle transitoire actuelle ne permet pas des initiatives unilatérales, la réunion en Ouganda comme procédure est incorrecte et elle est politiquement nuisible, et l'une de ses conséquences est d'enflammer la sédition.

Al-Mahdi a déclaré qu'Israël, dirigé par Netanyahu - en poursuites pénales dans son pays - a décidé de devenir un État raciste qui prive un million de Palestiniens de leurs droits de citoyenneté, il a décidé d'annuler les résolutions internationales sur la question du Moyen-Orient , de violer tous les droits palestiniens et arabes, et de fermer complètement la porte à une paix juste.

L'Imam al-Sadiq a ajouté: "Une telle position devrait être opposée et non normalisée", bien que l'administration américaine soutienne ces griefs, mais le public américain et le Parti démocrate ne soutiennent pas ces griefs.