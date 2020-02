Sénégal: KMS 3 soulagera la nappe phréatique de Thiès de sa surexploitation (ministre)

Thiès — Le transfert d'eau à partir de la troisième usine de Keur Momar Sarr (KMS 3) pour alimenter Dakar Thiès et Mbour, soulagera la nappe phréatique de Thiès de la surexploitation dont elle fait l'objet, a annoncé, jeudi dans la capitale du rail, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement.

Serigne Mbaye Thiam présidait à la gouvernance de Thiès, un CRD pour recueillir les préoccupations des populations concernant le service public de l'eau.

La présentation faite lors de cette rencontre a montré que "les nappes phréatiques de Thiès sont surexploitées, notamment pour les besoins de l'alimentation en eau de Thiès et de Dakar", a dit le ministre, qui a aussi été interpellé par des élus territoriaux sur la question.

Selon Serigne Mbaye Thiam, le raccordement à l'ALG3, la conduite du projet KMS3, permettra de transférer une partie des 200.000 mètres cubes d'eau par jour produite à Keur Momar Sarr, vers Thiès et Mbour, en plus de la capitale.

Cette eau pompée sur le Lac de Guiers dans la région de Louga et traitée à Keur Momar Sarr avant d'être charriée sur plus de 100km, permettra de "soulager les nappes souterraines de la surexploitation et de faire face aux besoins additionnels du triangle Dakar-Thiès-Mbour".

Ce transfert d'eau vers la Petite Côte s'opérera à partir de Diass, où les conduites sont en train d'être posées, a-t-il noté, précisant qu' "à terme", les forages implantés la région de Thiès et qui alimentent Dakar et Thiès seront "déconnectés", pour que les agglomérations de Thiès et Mbour soient branchées à la conduite de KMS 3.