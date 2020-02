Congo-Kinshasa: Kinshasa attendait Pompeo, c'est Peter Pham qui arrive

À scruter le programme officiel du premier périple africain de Mike Pompeo, l'étape de Kinshasa ne figure nulle part. Dans les milieux proches de la chancellerie américaine à Kinshasa, on se gêne de parler d'annulation ou de report.

« Tout cela ne relève que de la spéculation, car le programme n'avait pas prévu l'étape de Kinshasa », a déclaré un diplomate ayant requis l'anonymat. Par contre, c'est Dr. J. Peter Pham qui arrive la semaine prochaine dans la capitale congolaise.

Un tweet de l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa annonce l'arrivée de l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs. « Le Dr. J. Peter Pham, se rendra à Kinshasa la semaine prochaine dans le cadre de nos engagements pour faire progresser le Partenariat privilégié États-Unis-RDC pour la paix et la prospérité », peut-on lire sur ce tweet.

A lire entre les lignes ce tweet, on croit comprendre que l'envoyé spécial des Etats-Unis dans les Grands Lacs vient rappeler au président Félix Tshisekedi les lignes directrices de la politique africaine de l'administration Trump, notamment avec les Etats africains, avec ce focus sur la lutte contre la corruption, le blanchissement des capitaux et la bonne gouvernance.

La visite du secrétaire d'Etat américain à Kinshasa était annoncée par le Président de la République lui-même à Londres devant des Congolais de la diaspora de la capitale britannique. Mais, à quelques jours de cette visite, c'est une annonce inattendue qui a créé la surprise auprès de tous les observateurs de la scène politique congolaise. Mike Pompeo ne viendra plus à Kinshasa. Cette escale remplie de symbolique d'un soutien tous azimuts de l'administration Trump au président Félix Tshisekedi n'aura plus lieu. Le département d'Etat ne dit pas s'il s'agit d'un report ou d'une annulation pure et simple de l'étape de Kinshasa.

A en croire le programme rendu public par le département d'Etat, Mike Pompeo sera les 15 et 16 février à Dakar. Il va évoquer avec le président sénégalais Macky Sall un renforcement des relations « déjà fortes » entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie.

Le soutien conditionné à la bonne gouvernance

Le 17 février, à Luanda, où M. Pompeo rencontrera le président angolais Joao Lourenço pour « réaffirmer le soutien des Etats-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation », a dit la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus. Il s'entretiendra aussi avec les milieux d'affaires de ce pays pétrolier.

Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'Etat fera escale à Addis-Abeba, pour rencontrer à la fois le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Prix Nobel de la paix pour son rapprochement avec l'Erythrée voisine, et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine dont le siège est dans la capitale éthiopienne.

Dans tous les cas, la sortie du chef de l'Etat sur cette visite était pour le moins hasardeuse. Il ne lui appartenait pas de faire l'annonce, surtout pas à la faveur d'un meeting. Le camouflet est bien là, il faut désormais faire avec et trouver des mots justes pour que le fusil soit porté différemment par la diplomatie congolaise. Une annulation pure et simple ou un report au-delà de l'année 2020 peut être considérée comme un désaveu américain de l'approche de Félix Tshisekedi dans la matérialisation de l'alternance politique en République démocratique du Congo telle que perçue à Washington.

Dans toutes les déclarations publiques des officiels américains, le soutien à apporter à Félix Tshisekedi porte sur la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux ainsi que l'instauration d'une bonne gouvernance par la rupture avec le système Kabila.

En des termes clairs, les Etats-Unis n'apporteront de soutien à Félix Tshisekedi que s'il donne des gages de bonne gouvernance et qu'il affiche une réelle volonté de lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Des messages assez clairs ont été passés au nouveau président congolais qui a promis de déboulonner l'ancien système par des décisions courageuses et des réformes qui porteront sur l'instauration de la transparence et la mise en place des mécanismes de sanction contre tous ceux qui se livrent à la prédation.

Suivre l'exemple de Luanda

La déclaration du président de la République de ne point « fouiner » dans le passé a rassuré le camp de son prédécesseur, mais elle a eu le tort d'irriter ses partenaires américains parce que, pour Washington, il est inconcevable d'engager la lutte contre la corruption sans passer par les cases « enquêtes et justice » qui mettent directement en cause des ténors de l'ancien régime de l'ex-président Joseph Kabila.

En le déclarant publiquement, Félix Tshisekedi a passé un message qui n'a pas été du goût des Américains, malgré les sourires et les soutiens apportés en public.

En escamotant l'escale de Kinshasa, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a mis le cap sur Luanda en Angola. Dans ce pays, une alternance a eu lieu avec la passation de pouvoir au sein d'un même parti. Joao Lourenço a remplacé Edouardo Dos Santos, sans effusion de sang, ni violences. Tous pensaient que cette alternance de façade ne donnerait pas lieu à la mise en marche de l'appareil judiciaire. Erreur!

Aussitôt investi, Joao Lourenço s'est attaqué à ceux qui avaient saigné l'Etat angolais par leurs comportements. C'est ainsi que deux enfants du président sortant ont été visés par des enquêtes judiciaires.

Jose Filomeno dos Santos, un des fils de l'ancien président angolais avait, sur ordre du procureur, été incarcéré en septembre 2018 pour détournement de fonds.

Il y a peu, Isabel dos Santos, mariée au Congolais Sindika Dokolo, a été mise à nu par la justice angolaise sur des dossiers de détournement des deniers publics angolais, notamment de Sonangol, l'entreprise publique pétrolière qu'elle avait dirigée pendant plusieurs années. Ces deux exemples suffisent pour que Mike Pompeo fasse le déplacement de Luanda afin d'encourager le nouveau dirigeant qui s'est engagé résolument dans la lutte contre la corruption par des actes concrets.

Mais des appuis financiers maintenus

En d'autres termes, Pompeo ne veut pas cautionner ce qui se passe en RDC et ne trouve pas en Félix Tshisekedi un homme capable d'affronter le camp Kabila dans ce qui est sa faiblesse principale: la mauvaise gouvernance et les faits de corruption, notamment dans la vente des actifs miniers et pétroliers. En refusant de le faire, Félix Tshisekedi n'est plus vu de la même manière à Washington. Les Etats-Unis ne trouvent pas en lui un homme de la trempe de Joao Lourenço, capable d'appliquer sa politique de lutte contre la corruption avec l'appareil étatique à lui légué par son prédécesseur. Ce que semble ne pas réussir Félix Tshisekedi et qui dérange Washington.

Par contre, les USA ont promis, selon un diplomate américain à Washington, de soutenir financièrement des projets économiques et sociaux ayant un impact direct sur la population congolaise. C'est ainsi qu'à travers la Banque mondiale, les Etats-Unis comptent apporter un appui substantiel au projet de gratuité de l'enseignement fondamental. Un appui de l'ordre d'un milliard de dollars serait acquis grâce à des offensives américaines en faveur de la RDC.

De même, pour éviter que la population ne soit victime de l'inflation, les USA et des partenaires européens de la RDC ont pesé de tout leur poids afin que le FMI se montre aussi généreux en libérant un appui d'un milliard de dollars américains en faveur de la RDC. Le ministre des Finances avait aussi annoncé un appui budgétaire pur de l'ordre d'un milliard auprès de la Banque mondiale. Mais à ce stade, il serait hasardeux de le considérer comme de l'argent comptant ou de croire que cet appui supplémentaire aurait le même poids que celui apporté à la gratuité de l'enseignement de base.

En se montrant intraitable sur le plan diplomatique par le refus de passer à Kinshasa où le président Félix Tshisekedi peine à s'émanciper de la tutelle de son prédécesseur, du moins en apparence, les Etats-Unis ne coupent pas les ponts en maintenant des soutiens financiers et ainsi aider le président Félix Tshisekedi à ne point soulever le front social contre lui. Le reste, il appartient au chef de l'Etat de faire ce qui cadre avec l'intérêt supérieur du peuple congolais.