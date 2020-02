Ile Maurice: Rodrigues-Santé - Le système e-Health opérationnel à l'hôpital Queen Elizabeth de Crève-Cœur

communiqué de presse

L'informatisation du service de la santé à Rodrigues est désormais une réalité. Le projet e-Health, lancé en octobre 2018, au coût de Rs 17 millions, s'est concrétisé cette semaine avec le démarrage du système à l'hôpital Queen Elizabeth de Crève-Cœur.

Dans ce contexte, une campagne de communication et de sensibilisation a été lancée cette semaine. Des posters et des brochures informatives ont été distribués. Par ailleurs, des agents de santé communautaires et les présidents des communautés villageoises ont reçu leurs nouvelles Cartes de Santé Electroniques.

Le système e-Health sera éventuellement lancé dans tous les établissements hospitaliers de la santé, notamment à Mont Lubin et La Ferme. Ce système contribuera positivement à l'amélioration du service de la santé à Rodrigues. En effet, les différents outils et services de la plateforme eHealth visent à augmenter la qualité des soins et leur continuité, tout en permettant une circulation des données de santé plus aisée et rapide entre les différents intervenants et échelons du système de santé.

Chaque citoyen devra dorénavant se munir de sa Carte de Santé Electronique lors de chaque consultation à l'hôpital. Les patients qui reçoivent des consultations médicales à domicile ont également été intégrés dans ce système.

Selon la directrice de la Santé par intérim à Rodrigues, Dr Anju Vamben-Rémy, avec ce nouveau système, tous les dossiers des patients seront sur le système et les médecins concernés n'auront qu'à utiliser la Carte de Santé Electronique d'un patient pour avoir l'historique traitement de ce dernier.

Elle ajoute que la confidentialité médicale est garantie puisque chaque utilisateur, dont les médecins, aura un code numérique pour y accéder. « Aucune autre personne ne pourra entrer dans le système pour modifier l'information ou même pour le pirater. C'est un système d'intranet qui n'est pas connecté à l'internet, donc il n'y aura aucun risque que les informations des patients soient en ligne en dehors du giron du service de la santé à Rodrigues », a-t-elle souligné.

Dans le cadre de ce projet, un nombre total de 36 627 personnes se sont enregistrées auprès de la Commission de la Santé. Ce projet est mis en place par la State Informatics Ltd, firme qui avait décroché le contrat auprès de l'Assemblée Régionale de Rodrigues en 2018.

Plusieurs séances de formation ont été organisées à l'intention des médecins et du personnel hospitalier pour les familiariser avec ce nouveau système. Des stagiaires ont été recrutés sous le Youth Employment Programme pour l'enregistrement des villageois à travers l'île. Cet exercice s'est étendu sur une période de trois mois.

Après vérification de toutes les données recueillies auprès de la population, la Commission de la Santé a mis en place des Cartes de Santé Electroniques pour chaque personne enregistrée. Les cartes sont actuellement distribuées dans les villages.