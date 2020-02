Ile Maurice: Médicaments gratuits pour les patients souffrant d'hépatite C

communiqué de presse

Des médicaments gratuits seront offerts par une société biopharmaceutique basée au Royaume-Uni, Gilead Sciences, aux patients souffrant d'hépatite C à Maurice dans le cadre d'un programme de don de médicaments, a annoncé hier le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth.

C'était lors de l'inauguration d'un nouveau centre de santé régional à Petite Rivière qui desservira quelque 16,500 habitants de la région. Ce centre de santé, au coût d'environ Rs 38 millions, est doté de plusieurs services: santé de base, planification familiale, réhabilitation, obstétrique/gynécologie et pédiatrie; pharmacie ainsi qu'une clinique dentaire et une clinique pour les maladies non transmissibles et une pharmacie.

Le Premier ministre a souligné que le gouvernement investit massivement dans la construction d'infrastructures sanitaires et dans la modernisation des établissements de santé publics afin d'améliorer la qualité de vie de la population à travers de meilleurs services.

Ainsi, outre l'hôpital ENT et la mediclinic de Floréal qui ont récemment été inaugurés, d'autres projets sont en cours, notamment un centre de traitement du cancer d'un montant de Rs 1 milliard; un nouvel hôpital ophtalmologique à hauteur de quelque Rs 700 millions; un hôpital universitaire à Flacq pour un montant de Rs 4 milliards; un nouveau laboratoire pour effectuer des tests médicaux; la construction d'autres mediclinics, et le programme d'e-health qui est le processus de numérisation du secteur de la santé.

Le gouvernement a aussi revu à la hausse l'aide financière dans le cadre du programme de traitement des patients à l'étranger qui passera de Rs 800,000 à Rs 1 million. De plus, le coût du billet d'avion pour une personne qui accompagne le patient sera pris en charge par le gouvernement.

En ce qui concerne le coronavirus, le Premier ministre s'est dit satisfait des mesures de précaution mises en place par le ministère de la Santé et du Bien-être et le bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Il a appelé la population à collaborer pleinement en suivant les directives des autorités concernées.