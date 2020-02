Ile Maurice: Permis de morcellement - Réaliser les démarches en ligne

communiqué de presse

GIS - - 07 février 2020 : Le Morcellement Permit Process, intégré au National E-Licensing System (NELS), a été lancé hier lors d'une cérémonie au Shri Atal Bihari Vajpayee Tower à Ebène. Ainsi, les personnes désirant morceler un terrain pourront entreprendre les démarches en ligne sur la plateforme du NELS.

Le NELS, une mesure budgétaire 2016/17, vise à améliorer le climat des affaires et de l'investissement et faciliter la création d'entreprises à Maurice. Ce système est une plateforme unique pour faire une demande de permis et s'acquitter des frais en ligne. Il est mis en œuvre par l'Economic Development Board (EDB) et cofinancé par l'Union européenne (UE).

Lors du lancement, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a fait ressortir que la croissance économique est cruciale pour aider Maurice à réaliser ses ambitions. Le NELS, a-t-il déclaré, joue un rôle important pour aider le pays à maintenir sa trajectoire économique et à améliorer son classement dans le rapport Ease of Doing Business de la Banque mondiale.

Le ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, M. Louis Steven Obeegadoo, a, pour sa part, souligné que le processus pour l'obtention d'autorisation et de permis d'aménagement du territoire est perçu comme étant très difficile, long et complexe, d'où la nécessité de réformes. Le NELS fait ainsi partie du programme de réforme du gouvernement pour améliorer le climat des affaires et de l'investissement à Maurice, a-t-il ajouté.

En ce qu'il s'agit du système de permis électroniques, le ministre a indiqué que les démarches et les paiements pour un Morcellement Permit se feront en ligne sur une base 24/7. Les citoyens pourront faire le suivi de leur demande en ligne et communiquer avec la Morcellement Unit par le biais du NELS. De plus, un service d'assistance a été mis sur pied au niveau de la Morcellement Unit du ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire pour aider les personnes qui veulent déposer leur dossier en ligne.