Cote d'Ivoire: Développement durable - Pr Joseph Séka Séka exhorte les agents à être des ambassadeurs de paix

Le personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable a présenté le 6 février, ses vœux de nouvel an au ministre.

Le merveilleux cadre de la Réserve naturelle de Dahliafleur a servi de cadre, le 6 février, à la cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable au Pr Joseph Séka Séka.

Les collaborateurs du ministre, qui ont sacrifié à cette tradition, sont des membres de son cabinet, les directeurs généraux, centraux, chefs de service et des structures sous tutelle. Cette manifestation fut l'occasion pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable d'exhorter les agents à être des ambassadeurs de paix dans leurs quartiers, villages et villes, en cette année 2020, car selon le Pr Joseph Séka Séka, « l'Environnement et le Développement durable, c'est la paix et la solidarité ».

Le ministre a alors invité le personnel à plus d'abnégation, de solidarité, d'ardeur au travail pour le rayonnement du ministère. Revenant sur quelques points saillants des actions réalisées au cours de l'année écoulée, l'émissaire du gouvernement a affirmé que son département a joué un rôle indéniable dans la lutte contre le chômage des jeunes à la faveur du Programme social du gouvernement par l'identification d'une vingtaine de métiers et emplois verts dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

« Ces métiers et emplois verts que nous avons identifiés serviront pour le moment à l'Agence emploi jeunes mais la prospection continue dans la mesure où les perspectives sont bonnes pour la promotion des métiers et emplois verts par la finalisation des référentiels de compétence et de formation des formateurs, la formation professionnelle par l'incubation avec pour objectif de déboucher sur l'entrepreneuriat des jeunes », a expliqué le Pr Séka Séka qui s'est, par ailleurs, réjoui de la distinction dans l'ordre du mérite de la Fonction publique de certains de ses agents.

Le ministre Séka Séka a profité de cette tribune pour rappeler à ses collaborateurs et à tout le personnel que le ministère en charge de l'Environnement joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion durable. Ce, dans un contexte mondial de réchauffement climatique dont les effets négatifs impactent gravement les conditions d'existence des populations. Formulant des vœux« de santé, de succès, de joie » au ministre, au nom du personnel du ministère, Kouadio Parfait, directeur de cabinet adjoint, a salué les actions enregistrées sous la conduite du ministre Séka Séka.

Il a cité, entre autres, l'organisation de la 2e édition des Journées africaines de la forêt et de l'écologie (Jfac) ; les participations de la Côte d'Ivoire à la Semaine africaine du climat, à Accra (Ghana) et à la 25e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Madrid (Espagne).

Le porte-parole du personnel a pris l'engagement, au nom de ses pairs, d'accompagner le ministre, dans ses efforts pour la reconstruction environnementale et la promotion du développement durable. « Nous,vos collaborateurs, sommes déterminés à partager avec vous cette passion et ce désir ardent d'améliorer le cadre de vie des Ivoiriens, de gérer rationnellement et durablement notre environnement et promouvoir le développement durable afin de combler les attentes de nos concitoyens », a rassuré Kouadio Parfait