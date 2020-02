Gabon: " Le show 241 " - Le groove de ce début d'année

Le stade de Nzeng-Ayong va recevoir une pléiade d'artistes gabonais durant trois nuits consécutives ( 06, 07 et 08 Février ), pour des concerts dont l'entrée a la particularité d'être gratuite.

Les populations de Nzeng-Ayong et ses environs entament ce mois de Février dans une ambiance festive. En effet, durant trois dates ( 06, 07 et 08 ) les soirées de ces populations seront gaies avec le show qui leur sera proposé. L'événement dénommé " le show 241" mettra sous le feu des projecteurs une variété d'Artistes gabonais pour le plus grand plaisir du public qui se plaint souvent de la rareté des prestations des Artistes.

C'est plus de 50 Artistes qui vont se relayer sur scène de 18h00 jusqu'à tard dans la nuit. L'événement est organisé par plusieurs têtes pensantes du show-business local, dont les plus en vue sont le label " Direct Prod " et la radio " Urban FM ". On peut dire que l'événement sera un succès si l'on se fie à l'enthousiasme des fans de certains Artistes. Mais, il semble que certains ne soient pas dans cette même bulle. À l'image du youtubeur " Guenz " qui demande aux Artistes et au public de ne pas faire le déplacement en promettant de justifier sa posture dans une vidéo. Nous y reviendrons.