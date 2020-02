Gabon: Vin de palme - La boisson qui rassemble toutes les classes sociales à Libreville

La consommation du vin de palme n'est pas réservée à une catégorie de personnes dans la société. Là est toute la différence avec des boissons qui nous reviennent des quatre coins du monde. Certains ont pour habitude de dire que cette boisson traditionnelle cultive l'humilité et le sentiment d'appartenance à un univers où tout le monde peut se donner la main.

Dans la majorité des cas, c'est dans un endroit improbable que vous trouverez les consommateurs de vin de palme. À Libreville, vous les trouverez par exemple au PK 05 aux abords de la route où encore dans des zones très reculées de la ville comme Essassa ( Pk 27 ). Les clients qui sont dans plupart des cas des abonnés du cultivateur de ce jus de palme alcoolisé au goût boisé, reviennent de tous les coins de la ville et appartiennent à toutes les catégories de la société.

Ils savourent cette boisson assis à même le sol où sur des chaises en bois dont le design laisse à désirer. Les clients sont à leur aise dans ce décor. Pour eux, l'adage " le client est roi ", réside dans le fait que le cultivateur se décarcasse en parcourant des centaines de mètres et parfois plusieurs kilomètres pour les proposer une boisson de qualité.

Le vin de palme, la boisson de tous les âges et de toutes les bourses permet à toute la société de se retrouver. Nous avons répondu à l'invitation d'un cultivateur du quartier Ébacater dans le sixième arrondissement de Libreville pour le constater. Après trois kilomètres de marche en partant du carrefour Dragages nous arrivons au point de vente du cultivateur du prénom de Donatien. Une fois sur les lieux, nous trouvons des personnes de générations différentes qui consomment du vin de palme en parlant de tout et de rien dans une ambiance bon enfant. Il n'y a point d'animosité et d'attitude narguant. Nous sommes bien loin de l'ambiance des troquets et des Snack-bars.

<< la retrouvaille des parents d'élèves >>, comme on l'appelle si souvent est en fait une forme de corps de garde. À l'image du " Mbandja " au village tout le monde s'y retrouve sans distinction aucune pour papoter et prendre un verre dans esprit conviviale. << Je partage un verre de palmo avec mes cadets et fils chez Donatien quand j'ai du temps. Vous nous avez trouvé dans cette ambiance de famille. C'est comme cela que nous sommes ici. Une fois chez Donatien on retire nos vestes d'hommes d'affaires, d'ouvriers où de hauts fonctionnaires. Ici, il n'y a pas un espace VIP comme vous pouvez le constater... >>, nous explique un client fidèle de Donatien.