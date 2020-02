Tunisie: Aymen Abdennour dans le dur - La carrière inachevée

Rien ne va plus pour Aymen Abdennour, surnommé «The Roc» qui a été bouté hors du club turc de manière pour le moins que l'on puise dire inélégante.

Formé à l'Etoile du Sahel et passé par le Werder de Brême en Allemagne, Toulouse et Monaco en France, ainsi que Valence en Espagne, Abdennour était promis à un avenir radieux dès ses premiers pas à l'ESS vers 2007. L'on se rappelle ainsi de ce contrat record signé au profit de Valence en 2015, l'un des plus gros transferts de l'histoire du sport-roi tunisien avec une transaction de l'ordre de 22 millions d'euros. Un pont d'or qui a malheureusement précipité la dégringolade du défenseur international tunisien. Et à défaut de prendre son envol, Abdennour joue régulièrement sans flamber toutefois. Sa seconde saison est beaucoup plus compliquée, poussive même. Et c'est le plus naturellement du monde qu'il est placé sur la liste des « indésirables ».

La dolce vita marseillaise

Cédé à titre de prêt à l'OM, Abdennour débarque sur la Canebière avec l'ambition de se relancer au sein d'un club mythique à la visibilité et notoriété établie. C'était en 2017, une période où il a poursuivi sa traversée du désert. Et d'un statut de réserviste, Abdennour tombe radicalement dans l'anonymat, évoluant avec parcimonie du côté de l'équipe réserve de l'OM. Bref, une année blanche se profilait pour l'ex-grand espoir du football tunisien. En fait, Abdennour n'a pas été seulement « frappé » par la fatalité. Il a aussi privilégié le projet financier au projet sportif. Et son plan de carrière a donc forcément été affecté en ce sens. Au passage, « The Roc » a manqué le Mondial 2018 et la CAN 2019. Au lieu de tout faire pour se relancer dans un autre club, il a choisi la «Dolce Vita » marseillaise où il se limitait à recevoir ses émoluments !

Un air de déjà vu

L'année 2019 devait être celle de la relance pour l'ex-tour de contrôle de l'Etoile du Sahel. En juin 2019, il opte pour Kayserispor, un club turc où il était promis à une place de titulaire. Là encore, Abdennour débute en trombe, gagne sa place au forceps et annonce même la couleur. Il est là pour devenir un taulier, le patron de la défense. Et si, dans la foulée, le sélectionneur Mondher Kbaïer lui tend la main, en club, Abdennour a vite dû déchanter. Un air de déjà vu avec un joueur qui retombe dans les travers en accumulant les approximations et les fautes sur le terrain. Et pour ne rien arranger, son équipe chute au classement et tombe dans les abîmes de la hiérarchie. Remplaçant, puis placé hors-liste, il a fini par perdre la confiance de son entraîneur. Au final, récemment, avant de boucler le mercato hivernal, Kayserispor lui retire tout simplement sa licence afin de qualifier un autre défenseur, le Roumain Cristian Sapunaru ! A 30 ans accomplis, celui qui a porté le maillot de la sélection à 57 reprises enchaîne une nouvelle sortie de route peu glorieuse.