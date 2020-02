Tunisie: Economie bleue - Créer un réseau de clusters maritimes

Le commandant Ezzeddine Kacem, président-fondateur du cluster maritime tunisien, a pris part récemment aux travaux du forum international sur les assises de l'économie de la mer qui s'est déroulé à Montpellier (France) en présence du président de la République Français, Emmanuel Macron, et d'experts internationaux de l'économie maritime notamment dans les domaines de la logistique, du transport maritime et de la pêche, venant des pays d'Europe et d'ailleurs.

Le commandant Ezzeddine Kacem a présenté une intervention sur l'intérêt du développement de l'économie bleue en Tunisie et de la création d'un pôle africain où il a souligné la nécessité de créer un réseau de clusters maritimes entre les pays du bassin méditerranéen et d'Afrique, et ce, pour développer l'économie bleue dans tous ses secteurs à savoir la pêche et l'aquaculture, le transport maritime et portuaire, le tourisme nautique, l'énergie marine et la culture maritime.

A noter qu'une table ronde portant sur l'intérêt de l'économie bleue et la relation entre le continent africain, l'Europe et les deux rives de la Méditerranée a permis d'examiner les moyens adéquats pour renforcer et dynamiser l'économie bleue dans les pays africains et méditerranéens.

Lors de la clôture de cette manifestation, le commandant Ezzeddine Kacem a offert au comité organisateur le trophée du cluster maritime tunisien.