Afrique: Ligue des champions | Tirage au sort des quarts de finale - Plutôt clément !

Tout dépendra de l'attitude de nos deux représentants, notamment aux matches aller.

Mercredi soir au siège de la Confédération africaine de football, a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, édition 2019/2020. Un tirage au sort plutôt clément pour nos deux représentants, l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel, dans la mesure où ils ont évité le TP Mazembe et Mamelodi Sundows.

D'ores et déjà, éviter les déplacements périlleux en Afrique à ce stade de la compétition est une bonne chose en soi. L'Espérance se déplacera au Caire pour affronter Ezzamalek alors que l'Etoile fera un saut à Casablanca où elle sera l'hôte du Raja.

Un test grandeur nature

Le tirage au sort est clément également pour nos deux représentants étant donné que les matches aller se joueront chez l'adversaire. L'Espérance de Tunis ira affronter Ezzamalek au Caire le 29 de ce mois. Le jour même, l'Etoile se déplacera à Casablanca. Le retour se jouera le 6 mars pour l'EST et le 7 mars pour l'ESS.

Cela dit, l'EST aura droit à un test grandeur nature, le 14 de ce mois à Doha, où elle affrontera son rival cairote pour disputer la Supercoupe d'Afrique. Le vainqueur de cette Supercoupe aura sans doute un ascendant psychologique en prévision de la double confrontation en quart de finale de la C1 africaine.

Un parfum de revanche

La mission des Etoilés à Casablanca sera plus délicate. Les Wydadis dont la perte de la finale de la dernière édition de la Ligue des champions leur est restée en travers de la gorge chercheront à confirmer leur suprématie, d'abord dans leur fief au Complexe Mohamed-V et, surtout, à Radès où ils ont passé une nuit cauchemardesque le 31 mai 2019.

Sur le papier, Ezzamalek et Wydad sont respectivement à la portée de l'Espérance et de l'Etoile. A l'Espérance de bien gérer la Supercoupe à Doha et le match aller au Caire. A l'Etoile de savoir négocier l'aller à Casablanca et de prendre option en prévision de la manche retour à Radès.

Le programme des quarts de finale :

Ezzamalek-Espérance de Tunis

Wydad Casablanca-Etoile du Sahel

Al Ahly-Mamelodi Sundowns

Raja Casablanca-TP Mazembe