Afrique: Radhi Jaidi - « La CAN tous les 4 ans, une idée fantastique »

Voilà un soutien de taille à la proposition de Gianni Infantino. Ancien footballeur et champion d'Afrique avec la Tunisie, Radhi Jaidi est très favoriable à la tenue d'une CAN tous les 4 ans.

« En y repensant sous un angle différent, je pense que l'organisation de la CAN tous les 4 ans, c'est une idée fantastique. Les joueurs seraient plus à l'aise dans leurs clubs et nous aurions une compétition plus forte« , a écrit ce jour l'ancien joueur de l'Espérance de Tunis et de Bolton

C'est un nouveau soutien à la proposition d'Infantino. A l'image de l'Ivoirien Didier Drogba. Mais les opposants au projet sont tout autant nombreux.

« Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans plutôt que 2 ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial ». Ce sont les mots d'Infantino au Séminaire sur le développement des compétitions et des infrastrcutures en Afrique au début du mois au Maroc.