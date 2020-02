Liberia: Timothy Weah - Vers un retour incessant sur les pelouses

Après avoir donné des nouvelles sur la blessure de Timothy Weah, Christophe Galtier s'est de nouveau exprimé sur le cas jeudi en conférence de presse. Alors qu'il a été dit que l'attaquant pourrait faire son retour face à Marseille, les jours à venir seront décisifs.

En conférence de presse d'avant match Angers-Lille (ce vendredi à 19h45 GMT), l'entraineur du LOSC s'est montré optimiste quant au retour de Weah mais émet quelques réserves.

« Timothy Weah fait toutes les séances. D'ici Marseille, nous aurons des séances complètes. En fonction de ses ressentis avec des courses plus longues, on verra ce qu'on fait pour le match entre Lille et Marseille. Mais Weah va beaucoup mieux », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, Timothy Weah a été touché aux ischios-jambiers et va boucler 5 mois et demi d'absence. Recruté au PSG, l'attaquant de 19 ans n'a joué que deux matchs et va devoir faire montre de ses qualités à son retour.