Sénégal: Prise en charge du coronavirus - Le pays fait confiance à son dispositif de veille

Le Sénégal a mis en place un dispositif sanitaire devant prendre en charge toutes sortes d'épidémies qui pourraient resurgir dans le pays. Testé avec Ebola, ce dispositif continue â être amélioré à travers la formation du personnel à prendre à temps l'urgence.

Avec l'apparition du Coronavirus, le gouvernement du Sénégal a mis l'accent sur la formation d'une équipe dans le cadre de la procédure d'investigation du cas suspect. Selon le ministre Diouf Sarr, en termes de potentialité, le Samu national, l'institut Pasteur, le Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann ainsi que d'autres structures fondamentales de santé auront accès à ces dispositifs. Mais également la gestion des ressortissants sénégalais restés en Chine, précisément dans la ville de Wuhan, épicentre de cette épidémie.

Sur ce point, le gouvernement sénégalais a renseigné : « entre Chine et Wuhan, il y a un dispositif médical qui prend en charge correctement tous les habitants de cette ville». Et de poursuivre: « le ministère de la Santé et de l'action sociale a mis en place une cellule sociale de soutien pour entrer en contact avec les étudiants et les parents pour discuter dans une sérénité ».

Au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, un dispositif de tracking a été mis en place de façon à permettre au ministère de la Santé et de l'Action sociale et aux services impliqués de contrôler les passagers en provenance de la Chine. Selon le directeur général de la santé, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, « les cas qu'on est en train de suivre et qui ne nous échappent pas de l'aéroport, ce sont tous les vols qui viennent de la Chine même si la difficulté première, c'est qu'il n'y a pas de vol direct entre ce pays et le Sénégal ».

Et aujourd'hui, le directeur général de la santé a renseigné que la plupart de ces vols, passent généralement par Casablanca (Maroc), Dubaï (Emirats arabes unis), Addis-Abeba (Ethiopie) et Nairobi (Kenya). « C'est au niveau de ces différents aéroports que le tracking est fait pour avoir la situation de tous les passagers en provenance de la Chine. Même si le Sénégal n'a pas encore enregistré de cas, les autorités sanitaires soulignent que toutes les dispositions seront prises pour faire face sur l'ensemble du territoire, car avec la formation du personnel soignant, tous les infirmiers chefs de poste [ICP] peuvent donner la situation actuelle.