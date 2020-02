Sénégal: «50 ans après Vatican II...» - Présence africaine édité les actes du colloque international

Publiés par la Maison d'édition Présence Africaine, les Actes du Colloque international : « 50 ans après Vatican II. L'héritage d'Alioune Diop : le dialogue des religions et les défis du temps présent » (26-27 janvier 2016), font l'objet d'une présentation, samedi 0 8 février 2020, à 10h, à l'hôtel Fleur de Lys, sis 64, rue Felix Faure, en présence de son Excellence, Monseigneur Michaël W Banach, Nonce Apostolique, son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, son Eminence, Théodore Adrien Cardinal Sarr.

Un moment important pour revisiter les enjeux de Vatican II et mettre en exergue, comme le souligne dans sa préface, Abdoulaye Elimane Kane, le fait que, à cette occasion, « l'Eglise universelle et la personnalité africaine sont appréhendées tant à travers leurs identités et évolutions respectives qu'à travers l'histoire globale de l'humanité ». Un vibrant hommage sera aussi rendu à feu Alioune Diop pour avoir pris « l'initiative audacieuse et inédite d'organiser une large consultation auprès des intellectuels africains, laïcs et prêtres, parmi les « plus compétents » pour recueillir leurs réflexions, recommandations, propositions concrètes à présenter comme contribution du « génie africain » au Concile.

Cette initiative était d'autant importante que le Concile Vatican II (1962-1965), convoqué à Rome par Sa Sainteté le pape Jean XXIII, avait coïncidé avec l'accession à la souveraineté nationale et internationale de la plupart des Etats africains. Invitée à célébrer le cinquantième anniversaire du Concile Vatican II, l'Eglise en Afrique, a par conséquent choisi de centrer sa réflexion sur l'intervention de Présence africaine à ce Concile. Ce dernier était considéré non seulement comme « un évènement majeur dans les relations entre le laïcat africain et l'église universelle, mais aussi comme le moment où s'est affirmée l'exigence du dialogue des religions ».

Il est attendu lors de cette présentation les interventions de l'équipe éditoriale ( Charles Becker, historien ; Jeanne Lopis Sylla, Ifan Ucad, Aloyse-Raymond Ndiaye, ancien Doyen de la Faculté des lettres et Sciences humaines) , de même que celle de Abdoulaye Elimane Kane, ancien ministre de la Culture).