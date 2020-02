Sénégal: Saint-Louis - Lendemains d'affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre - 31 personnes placées sous mandat de dépôt

Elles étaient 31 personnes à avoir été interpellées par la Police, lors de la manifestation des pêcheurs mardi dernier. Celles-ci furent par la suite déférées dans la matinée d'hier, jeudi 06 février, avant d'être finalement placées sous mandat de dépôt dans l'après-midi.

Ces personnes vont ainsi passer leur première nuit à la Maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Elles sont poursuivies pour divers motifs et chefs d'accusation parmi lesquels la destruction volontaire de biens appartenant à des particuliers et à l'État; violences et blessures volontaires causées à des membres de la force publique, entre autres. Toutefois, le placement sous mandat de dépôt de ces 31 personnes ne plait pas du tout à leur avocat, en l'occurrence Me Alioune Aba Talib Guèye.

L'avocat estime que ces 31 personnes ayant été interpellées n'ont rien à voir avec les incidents survenus mardi dernier. "Il y a eu 31 personnes qui ont été interpellées dont 12 mineurs et 18 majeurs. Voilà la composition de ces personnes. Mais il n'y a que 4 pêcheurs et parmi eux, il y a un mineur et 3 majeurs qui n'habitent même pas Saint-Louis. C'est-à-dire que ce sont des gens venus de la Casamance et qui n'étaient là que pour le travail.

Ensuite viennent des élèves, des ambulants, les apprentis des camions frigorifiques, des receveurs de bus Tata, des élèves d'écoles coraniques", a dit Me Alioune Aba Talib Gueye, avocat de la défense, qui ne s'est pas empêché de constater que les forces de l'ordre se sont trompées de cible. " On a ramassé des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec les incidents. Parce que les incidents opposaient les forces de l'ordre avec ceux qui étaient au niveau de Guet-Ndar mais il n'y a personne qui a été interpellé là-bas. Ceux qui sont interpellés, c'est particulièrement dans l'Île et c'est ce que nous regrettons", a-t-il ajouté.

Me Alioune Aba Talib Gueye de poursuivre en disant que cette affaire ne méritait même pas d'aller à l'instruction mais c'est plutôt un dossier de flagrant délit.

A signaler également que le colonel à la retraite Abdourahim Kébé, qui a été lui aussi interpellé dans la matinée d'hier, jeudi 06 février, par la police, a été finalement libéré dans l'après-midi.